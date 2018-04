Adictonan cu a rehabilita ta merece un di dos oportunidad

A organisa un meet and greet den esunnan cu ta traha den verslavingszorg conhuntamente cu e doñonan di compania a wak e posibilidad di ken por bin apoya nan pa duna ayudo cu e adictonan den recuperacion. Nan tambe merece di tin un di dos oportunidad. Sra. Suekyen Croes di Leidinggvende di Centro Colorado, ta relata.

E situacion ta radica riba cu ora e clientenan of adictonan ta bay rehabilita e problema ta sinta cu nan no tin caminda pa biba, no tin trabou, no ta prepara tampoco pa bay busca trabou anto nan ta cay bek den adiccion.

E mentalidad di e cultura mester ta un tiki mas soft y duna hende second chances, aunke no ta spera pa duna privilegio pero e directora di e centro aki ta desea pa dunanan un di dos oportunidad.

E personanan aki tin hopi potencial pa desaroya y por siña hopi di nan, unda cu tin habilidadnan y capacidad cu tin biaha nan mes no sa cu tin, djis mester orientanan.

E tipo di trabou no por categorisa unda cu ta haya clientenan cu ta bon den electricidad, telefonista, pintor, studiantenan riba diferente level y nan por haci cualkier cos, caminda cu nan a sali di e adiccion pero comunidad mes ta cera porta pa nan.

Riba e esaki Sra. Croes ta splica cu e comunidad cu tin problema cu e adictonan pero nan mes no kier asumi e responsabilidad pa trece un mehora den esaki.

Den principio cu e adictonan a yega na e centro nan a ricibi cierto evaluacion pa wak kico ta nan habilidad entre otro, unda tin un caso por ehempel e cliente a termina su estudio di arbeidsrecht y tabata den adiccion pa 4 aña y awor aki ta trahando y bayendo scol. Pa ultimo e yamada ta pa keda un tiki aware, aunke si por tin algun keho toch purba di yuda den algun manera pa duna oportunidad na esun cu a bay den rehabilitacion, segun Sra. Suekyen Croes, Leidinggevende di Centro Colorado.

