Adictonan a bay trip den un march draai den Playa y te hasta core riba riem

Diadomingo mainta personanan a observa algun adicto ambulante den un nissan march tabata draai riba e tereno banda di ex hotel central y e auto tabata riba su riem y nan tabata teme un desgracia pasa y a raporta na Polis. Despues di rato nan a cuminsa core rond di playa cu e auto riba riem y te hasta dal un persona na pia. Despues cu nan a caba di dal nan trip cu e auto cu nan a kita for di un persona nan a para esaki bek dilanti e ex edificio cu tabata un gym pabou ex hotel central. Polis a tuma e auto den beslag pero e chauffeur mes a bandona e sitio, rato despues polis a topa cu e chauffeur y a tuma su datonan y hala su atencion. E persona cu nan a dal cu auto den Hendrikstraat nan no a topa cune.

