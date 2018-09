Adicto cu a horta balansa dilanti corte lo tin problema mental

Ultimo temponan tin basta caso relaciona cu ladronicia. Un caso cu a lanta basta atencion, tabata e caso di e adicto ambulante D.A.C.O., cu lo a bay cu e balanza dilanti Corte di Husticia.

E caso aki a wordo trata door di mr. Angela mes y loke a hala atencion di e caso aki, dia cu e caso aki a pasa, tabata parce cu e tabata tin un problema mental, y ni polisnan no por a papia cun’e. Ainda e dianan siguiente, e tabata mustra asina. Y e tabata parce un tiki ‘overstuur’. Y como hues, no por pone para responsabel pa su actonan, y e no tin niun rapport di psychiater. E no por condena un persona si e no por para responsabel pa su actonan.

Ta haya adictonan cu ta papia normal, djis un problema nan tin cu adiccion. Pero otronan no ta full 100% responsabel pa su actonan. Si psychiater cu e ta no por pone para responsabel at all. Por pone e ora den un instituto. E problema ta cu na Aruba no tin instituto psychiatrico. Door di esey e lo mester haya su tratamento na KIA. No ta e situacion mas adecua, pero no tin otro opcion.

Aworaki, cu su medicamento, e ta bon na su tino. Si e rapport di psychiater ta bisa cu e ta parcialmente responsabel pa su actonan, e ora ey si lo por dun’e un castigo. El a admiti di a comete destruccion di e standbeeld y tambe di a bay cu e weegschaal.

Den caso asina, tin castigonan maximo. Ora di duna castigo, mester tene cuenta cu tur e circumstancianan rond di e caso.

