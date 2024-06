Diamars atardi autoridad a keda informa cu den cayanan di San Nicolas “hanchi” na e crusada di Rembrandstraat y Mauvestraat lo tin un homber benta abou no ta reacciona. Di biaha a manda polis y ambulance p’e sitio. Na yegada di paramedico a topa cu un adicto masculino benta abou no ta dunando señal di bida y mucho mas no por a haci. A notifica e hefenan presenta pa pone nan mes na altura. Dokter a presenta pa constata morto y auto funeral a presenta pa bay cu e curpa sin bida.