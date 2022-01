Diasabra atardi personanan cerca di misa di playa a reporta na Polis di un adicto ambulante masculino tabata ofrece hendenan un cadena di oro y tabatin basta placa den su poder. Patruyanan a presenta di biaha na e negoshi unda e personanan tabata papiando cu e persona. Polis a topa cu un cadena di oro den e persona su poder y a kita esaki for di dje debi e no por a informa autoridad con el a yega na haya esaki. Pero e placanan si e no tabatin mas den su poder.

Comments

comments