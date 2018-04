Central di Polis ta manda un patruya na altura di Kong Hing Supermarket den Havenstraat pa un adicto ambulante. Na nan yegada nan no a topa cu e adicto ambulante aki, cu segun descripcion lo ta un persona color scur, halto cu tabata molestiando e turistanan. Polisnan sospecho a cay ariba e ambulante C., pero despues di a check den bicindario, no a topa cun’e.

Comments

comments