Adicto ambulante ta horta bais di hobencito

Central di Polis ta wordo dirigi pa Barbadosweg en conexion cu’n caso di ladronicia. Na nan yegada nan ta wordo acerca pa un hoben cu ta declara cu desconocinan a horta su bais y algun sapato. Su mama, despues di trabao, lo pasa warda di polis pa entrega denuncia.

Na e luga un mucha muhe bisiña ta declara cu pa 3 dia caba, un homber color bruin cu’n tattoo na su nek ta core ariba un mountainbike den bicinidario. Na warda di polis, A. mama di e hoben, ta declara lo siguiente: “Mi ta doño di e cas en cuestion. Riba 9 di januari, pa mas o menos 9 or di mainta, mi a sali for di cas y ainda mi a wak e bais y e sapatonan. Pa mas o menos 1 or y 30, mi a wordo yama door di mi yiu homber cu el a yega for di scol y no a haya su bais mas. Mi a manda un whatsapp pa mi bisiñanna pa puntranan si nan a wak algo. Nan e contest’e cu e adicto ambulante D, ta esun cu nan a wak ta core ariba un mountainbike cora y tabata touw otro bais color blauw. E adicto ambulante tabata tin un rugtas cu hopi articulo cun’e. E mama a bisa di no a duna niun hende permiso di bay cu nada for di su cas.

E mesun bisiña ey tambe poco tempo pasa, desconocinan a horta tubonan di koper for di den su cura.

Polis ta investigando esaki.

Comments

comments