Den Eleboogstraat na Playa na e parkeer plaats pabou di ex hotel central diamars atardi un homber yegando na su pickup a reclama un adicto ambulante pa no touch su pickup. E residivista no a gusta mes y a saca un cuchiu basta grandi pa e homber y a menase di lo hinke. Polis a presenta di biaha pa tuma dato y otro patruya a bay busca e sospechoso pa hala su atencion debi cu e homber no kier entrega keho pero kier pa Polis hala su atencion.

