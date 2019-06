Adiccion ta encera gamble, wega, droga y alcohol

Recientemente FADA tabata na St. Maarten pa un conferencia di 3 dia unda cu Aruba tabata tin un delegacion basta grandi di diferente fundacion y instancianan. E prome dia a conoce otro y e otro dos dianan tabat tin workshop unda cu a forma parti di dje.

FADA a forma parti di esaki, cu nan lo cuminsa cu e programa e aña escolar binidero, unda cu a tende for di Saba con nan ta experenciando e programa den dos aña. Tambe a haya informacion di GainMe, for di St. Eustatius. A cera contacto cu nan tambe, pa intercambio di informacion. Apart di esaki, e miho parti na final di e dianan, como ekipo di Aruba, tabata pa tur sinta hunto y intercambia kico a siña y kico ta e cosnan cu kier a wak na Aruba. Semper FADA lo keda un parti importante den tur esaki, mirando cu e ta parti di derecho di mucha y nos muchanan tin derecho di lanta den un ambiente sin e adiccion, sin e droga of e alcohol. Y ta spera cu di esaki por a siña hopi. FADA tin tambe un team nobo, cu ta cla pa cuminsa cu e tarea y a cera hopi contacto, cu Saba, St. Eustatius, Corsou, Bonaire. Tin contactonan estrecho haci y na FADA nan ta hopi entusiasma pa proyectonan nobo, y cambionan den sistema di duna informacion.

FADA ta esun cu semper ta duna informacion door di charla pero kier cambia esaki pa workshop, unda cu por interactua mas cu e publico.E programa BIS-mart ta focus ariba scol basico, pero FADA kier haci un cambio den e forma con ta trece e informacion na comunidad. Esaki ta conta for di chikito te cu adulto. Adulto tameb por haya un sistema diferente, enbes di charla pero un workshop. ta bin pa no solamente haya informacion, pero ta forma parti di esaki. Ta algo cu ta bay forma parti di dje. Aki poco dia scol ta cera unda cu FADA tin mas chens pa traha ariba esaki.

Na St.Maarten a sinta hunto como Team Aruba, pa repasa cada punto di cada fundacion cu nan a wak tur e dianan aki y a traha un lista. FADA lo sinta hunto cu e team di St. Maarten, pa evalua despues di e dianan aki, y e ta un team cu ta sigui traha, ya cu nan tin nan mesun task force cu ta sigui ariba esaki.

Den e workshop a scucha di muchanan kico nan kier pa mayor of e profesional haci. Ta keda sorprendi kico un mucha di 10 aña ta bisa, cu nan kier pa e grandinan tira miho bista kico nan ta haci, e parti di socila media. FADA ya caba ta dunando informacion caba. E no ta algo completamente nobo, pero awo a haya un otro forma pa trece dilanti. Pero e lo bin dilanti den un bachi completamente nobo.

FADA tin mas programa apart di BIS mart, cu ta Paga Tino cu eigenlijk no ta uno desconoci. E ta un programa pa forma karakter di e muchanan. E ta un programa cu ta wordo duna den 6e klas, pero ta pensa pa dun’e den bovenbouw tambe. E programa aki FADA ta purba siña e hoben pa forma nan mesun persona, pa si wak algo incorrecto ariba social media, nan por bisa no y sa ki decision pa tuma, segun Sra. Rulienne Arends, trahado preventivo na FADA.

Tin biaha ta necesario pa papia hopi cu mayornan, ora ta toca e tema di regla, hopi biaha mayornan ta bisa cu nan tin regla, pero como cu nan ta traha henter dia, nan no tin bista di kico nan yiunan ta haci.

