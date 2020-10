Adiccion na weganan online mas y mas ta afectando salud mental di e hobennan

Den cuadro di e luna di Salud Mental, Fundacion Respaldo, Fundacion Jordan Ling y Fundacion Anti Droga Aruba (F.A.D.A) a programa un serie di entrevistanan cu e tema ‘Inverti’.

Antoniėtte Geerman y Nahiza Wever-Ras, Psicologonan di Fundacion Respaldo y Rish-Ann Ammerlaan, trahado preventivo na FADA a referi na e tema specifico di ‘Inverti den Salud Mental di e muchanan’ durante un entrevista den e programa Entrevista di Dia di Hits100 FM y nan a amplia riba e tema importante aki.

Un topico sigur cu merece atencion actualmente ta e situacion di e muchanan na scol pa loke ta adiccion y otro distraccionnan cu ta afecta e hobennan.

Respaldo ta remarca cu salud mental ta algo hopi importante no solamente pa hende grandi, pero tambe pa mucha. Ta importante pa e educadornan tambe para keto un rato, observa e muchanan y purba di mira e posibel factornan cu como adultonan por cambia pa yuda e muchanan inverti miho den nan salud mental, Naziha Wever-Ras a indica.

Respaldo conhuntamente cu FADA ta bezig cu un campaña di concientisacion. Rish-Ann Ammerlaan a agrega cu den e campaña aki lo enfoca mas riba e parti di salud mental.

Nan ‘target’ mas grandi ta e muchanan di scol y por ripara unda tin necesidadnan den e muchanan. Pesey kier pone enfasis riba cierto temanan manera ‘social media’, video gaming’, ‘vaping’ of ‘e-cigarrete’ (humamento via un aparato electronico) cu ta hopi na moda y cu tin consecuencianan cu e hobennan no ta consciente di dje.

Prome cu kier bay haci un encuesta bao di scolnan basico pa asina tin mas claridad riba kico ta e necesidadnan cerca e muchanan. E trahadornan preventivo ta wak riba veld cosnan cu ta sosode y cu ta bin dilanti, pero pa e campaña tin peso a dicidi di haci e investigacion aki.

Antoniette Geerman di Respaldo a laga sa cu un di e topiconan importante ta adiccion na weganan online. E ta algo cu mas y mas ta bira un problema.

Tin un diferencia grandi entre hunga wega henter dia y ora cu e ta un transtorno mental. E diferencia di esaki pa e mayornan y pa scol ta importante.

Tin algun ‘red flags’: Ora cu un mucha ta sinti malo y e unico cos cu ta yuda sinti bon ta e wega. Ora cu nan ta hunga oranan largo y disfuncional riba area di scol, arenan pafo di scol y interaccion social na cas. Ora cu esaki sosode pa un aña largo y ta mira e problema aki por bisa cu tin un transtorno mental cu ta cay bao di adiccion na weganan online, Geerman a señala.

Esaki ta cay bao di e categoria di adiccion mescos cu adiccion na alcohol, casino, substancianan. E tin e mesun cambio riba nivel cerebral, a remarca.

Ta bay mira un crecemento di e casonan aki pasobra tin factornan cu ta pone e chens pa mucha por hunga oranan largo. Por ehempel, mayornan tin cu traha, muchanan ta nan so na cas, no tin otro actividadnan cu nan por haci. Y pa colmo, e weganan online ta diseña pa ta adictivo.

Ta necesario pa e mayornan pone reglanan y stipula un orario cu e hobennan por ta riba social media of hungando online.

E meta di e investigacion ta pa por bay riba veld di enseñansa y duna informacion na e muchanan pa nan ta mas consciente riba con pa anda cu nan tempo riba online y riba social media, Antoniette Geerman di Fundacion Respaldo a subraya.

Keda pendiente pa e siguiente topico di conscientisacion pa cu Salud Mental cu lo ta wordo anuncia den medionan di comunicacion.

