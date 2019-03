ADHD: Un mucha cu hopi potencial cu un manera diferente di siña

Diasabra ultimo lidernan di e diferente centronan y tra’i merdia cu ta traha cu muchanan entre 0 pa 12 aña a forma parti di e workshop di ‘Con pa guia un mucha cu ADHD’.

ADHD ta un palabra na Ingles cu ta nifica Attention Deficit Hyperactivity Disorder. E ta algo cu tin di haber cu e sistema neurologico di un persona. No ta facilmente bo por bisa cu un mucha tin ADHD; esaki mester wordo diagnostica a base di testnan haci pa un profesional.

E workshop aki a wordo organisa pa Fundacion pa Nos Muchanan (FPNM). Tawata tin 2 orador e mainta aki. E prome parti a ser duna pa Sra. Martha Vallejo – Echevery, un Antropologo. Sra. Martha ta directora di Center of Special Education (CEDES) y ta specialisa como educador. Durante di su presentacion a informa e lidernan di kico e nificacion di ADHD ta, y tambe a duna diferente informacionnan necesario tocante e actividadnan cu por wordo haci cu un mucha den grupo.

Durante e segundo parti di e workshop, e otro orador tawata y Sr. drs. Dimitri Halley, Psicologo di Center For Self Development. Sr. drs. Dimitri Halley a papia tocante ADHD y e parti di “labeling” tambe a bin dilanti, caminda a duna un splicacion di esaki y e importancia pa no “label” niun mucha cu e tin ADHD sin cu esaki a wordo diagnositca.

Mester añadi cu e lidernan a haya hopi información importante e dia aki y a keda satisfecho y hopi contento cu e informacionnan ricibi.

Un workshop sumamente interesante caminda a compila diferente informacionnan pa asina e lider nan ta bon informa riba e area di ADHD cual ta algo cu lidernan sa topa cun’e na nan centro. Tambe FPNM kier a felicita e lidernan, deseando nan exito den nan trabou cu mucha!

