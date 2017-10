Addonsito y George cu Quiznight 3

Manera un tradicion cu a start aña pasa, Addonsito Croes y George Winterdaal tin nan Quiznight 3.

Tur diamars anochi 8:00 na Aruba Racquet Club nan ta presenta nan quiz. Segmentonan manera Arubanita, Splica den 1 minuut y Berdad of Falso ta pone e gruponan competi contra otro pa na final di e anochi saca un ganador. Pa e siman cu a pasa e grupo Westpunt Wizzards a bira ganador di siman uno. Un y tur ta ser invita pa bin cu grupo di 4 of 5 hende tur diamars anochi. Mas informacion por yama 5616151 of 5602626.