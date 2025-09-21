Den compleho deportivo Franklin Bareño completamente yen cu fanaticada di SV Estrella y SV Britannia damas, mi tabata honra di tabata e MC principal di e final di Copa Sharin Gomes – Tineke Jansen 2025 organisa pa SV Britannia pa prome biaha na Aruba. E score final, despues di penalties, a keda 3 – 2. E prome sace di bala tabata pa Tineke Jansen.
Despues cu Thyara Doornkamp a interpreta nos himno nacional Aruba Dushi Tera, a honra e damanan Sharin Gomes y Tineke Jansen pa nan sosten di mas cu 30 aña na Britannia damas y futbol femenino na Aruba.
Un dia prome, Youth Britannia tambe a sa di skirbi e titulo aki riba nan nomber. Contra Estrella nan a gana cu 4 – 0.
Organisador Thyara Doornkamp, Mylenne Croes, Tracy Pieters, Angelle Winklaar y coach Jean Pierre Fingal, ta gradici cada persona cu a sa di contribui haciendo e evento exitoso den september 2025. Gradicimento special pa masahista Gustavo Rojas, segundo coach Edemis Pirona, keeperstrainer Josthan Maduro y e filmado Live Noraima de Windt.
Na final su excelencia minister di deporte Gerlien Croes a haci entrega di e copanan na sub campeon SV Estrella y campeon SV Britannia.
Potretnan ta cortesia di 297sports, A&A photography y Chris Media.