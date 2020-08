Adaptacion di servicio na biblioteca publico na Playa

Biblioteca publico na Oranjestad ta adapta su servicio entrante dialuna awor, dia 31 di augustus 2020. Circulacion di buki ta sigui. Publico ta bon bini pa cambia buki. Por drenta biblioteca pa entrega buki, bira miembro of renoba carchi di miembro, busca loke a reserva (Pick-up service) of busca un pakket di buki. Tambe por haci uso di e computernan den Centro di Informacion Digital (CID). Pa awo no ta posibel pa bishitante mes busca den reki ni por keda lesa of studia. Esaki mirando e desaroyo di e pandemia COVID-19 y aumento explosivo den e casonan positivo riba nos isla.

Tur otro protocol ta keda na vigor, ta usa hand sanitizer na entrada y ta bisti Tapaboca. Nos servicio di fia ebooks ta sigui normal. Esaki ta un servicio gratis pa miembronan di biblioteca. Pa nos orario klik aki. Pa cualkier pregunta por mail nos via info@bibliotecanacional.aw.

Ta posibel pa busca den nos catalogo online, por fabor bishita nos homepage www.bibliotecanacional.aw

Comments

comments