Adaptacion actualisa di ruta y orario di Arubus

Mirando e diferente medidanan preventivo y di seguridad cu Gobierno di Aruba ta tumando pa loke ta e crisis di e COVID-19 (Coronavirus) na nos pais, Arubus NV ta cumpli cu e deber di adapta su orarionan di ruta durante e temporada aki.

Adaptacion nobo di ruta y orario (entrante diadomingo 29 di maart 2020)

• Nos lo keda core tur dia cu un orario adapta di diadomingo, te cu proximo aviso. Esaki ta nifica cu e rutanan cu normalmente ta core pa hotel riba diadomingo cu 3 bus pa ora, awor lo ta operando cu 2 bus pa ora.

• Pa loke ta e ruta L10, esaki lo core solamente te cu Marriott y no te Malmok, manera ta custumber.

• Busnan lo sali for di nos Stacion di Bus na Oranjestad, 20 minuut prome cu e ora y 20 minuut despues di e ora.

• No lo tin servicio di bus pa L8 Sabana Basora ni L3 via Jaraweg.

• Liñanan 5, 6 y 7 no lo ta den servicio te cu proximo aviso.

• Oficina di Arubus na San Nicolas lo ta habri di dialuna pa diasabra, di 7:00 am pa 3:00 pm.

• Oficina di Sabana Blanco lo ta cera pa publico te cu un proximo aviso.

Nos ta pidi nos usuarionan pa tuma bon nota di e cambionan aki cu lo drenta na vigor cuminsando diadomingo 29 di Maart 2020, pa asina evita confunsion.

Tambe nos ta haci un apelacion na nos usuarionan pa mantene e medidanan di higiena cu nos a implementa (desinfecta man na momento di subi bus). E medidanan aki ta pa preveni mas contagio posibel y pa e bienestar di tur hende.

