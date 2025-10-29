Ta anuncia fayecimento di:
“Jaime (Jimmy) Jose Hernandez”
“Serca Dios so mi alma ta na pas,
ta di dje mi salbashon ta bini.
E so ta mi baranca y salbashon.”
Cu dolor na nos curason pero conforme cu boluntad di Dios nos ta anuncia fayecimento di:
Jaime (Jimmy) Jose Hernandez
*20 Aug 1946
†26 Oct 2025
Na nomber di su
Mayornan:
†Jose Abraham Hernandez
Catharina Hernandez Rasmijn
Yiu:
Camae Hernandez y famia
Rumanan:
Romulo Hernandez y Joan Verschuur
Johnny Hernandez y Lucia Croes
Andres Hernandez y Martina Clauwert
Pareha:
Nelly Noguera
Sobrinonan:
Mandy Hernandez y famia
John Hernandez y famia
James Hernandez y famia
Gail Hernandez y famia
Lana Hernandez y famia
Derrick Hernandez y famia
Anna Hernandez-Thompson y famia
Lenn Hernandez y famia
Demas famia, amistad y conocirnan:
Rasmijn, Panneflek, Angela, Ras, Winterdal, Everon, Ramak, Verschuur, Croes, Clauwert, van der Linde, Chundro
Nos disculpa si den nos tristeza a lubida di menciona un of otro nomber di famia y/of amistad.
Acto di entiero ta tuma lugar Diahuebs, 30 Oktober 2025 na Ad Patres Funeral Home & Crematory na San Nicolas di 2’or pa 4’or di atardi y despues cremacion lo tuma lugar den seno familiar.
Un danki special na e staff di S.A.B.A. cu a cuida nos ser keri cu amor.
Nos ta lamenta cu despues di entiero nos no por ricibi bishita di condolencia na cas.
Staff y personal di Ad Patres funeral home & crematorium San Nicolás ta extende nos mas sincero condolencia na famia di e fayecido.