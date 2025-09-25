Ta anuncia fayecimento di:
“Laga tur locual cu ta sperami ta bunita
Laga tur locual cu mi ta encontra na caminda ta bunita
Laga tur locual cu ta rondonami ta bunita
Laga tur locual mi laga atras keda bunita
Y laga esakinan termina den tur buniteza”
Cu inmenso tristesa na nos curason, pero cu boluntad di Dios, nos ta anuncia fayecimento di nos tata y abuelo:
Emiterio Thomas Solognier
Mihor conoci como “Oyo”
*03-03-1961
†22-09-2025
Na nomber di su Mayornan Stima:
†Thomas Aquino Solognier
†Sebastiana Solognier- Maduro
Na nomber di su ex esposa:
Zoila Romeo y Yiunan
Na nomber di su esposa:
Janeth Solognier-Pelaez
Yiunan:
Solairy Solognier
Tashanky T. T. Jones y famia
Joanne A. Solognier y Alfonso Wilson
Christopher A. Solognier y Richantal Hoek
Eliane A. Solognier y Richard Warren
Nietonan:
Traeden Caleb Illidge
Alexander Wilson
Richayla Hoek
Chrislaine Solognier
Halima Yasmin Alidu
†Rixïon Adrian Warren
Manera Nieto:
Iva Ras
Ivan Junior Ras
Dushendra Ras
Mijullie Ras
Jerson Martijn
Errayza Bernadina Esther Yrausquin
Erray Fermin Aymond Yrausquin
JJ Karijosemito
Kayden Holiger
Shamira Ollivierre
Lisandro Van den berg
Rumannan:
Frans Solognier y famia
Rita Solognier y famia
†Regina van den Berg- Solognier y famia
Lica Solognier y famia
Olga Solognier y famia
Zeraida Solognier y Urbano Tromp
Rudy Solognier y famia
Suegro y suegra:
Ronald (Potty) Maduro y Amparo Maduro-Ortega
Primo y primanan, sobrino y sobrinanan, achterprimo y achterprimanan, comer y compernan, ihanan, bisiñanan, amigo y amiganan, coleganan y demas conocirnan.
Manera ruman:
Roland(Lancho) Maduro y Aisha Maduro
Rogelio Solognier
Mario. Richardson
Amiga/o nan serca:
Thomas y Nathalie Maduro
†Vera Ras
Lisandra Wanga
†Victor Rhoda (Toto)
Ralph Dinzey
Emira Lares
Geoffrey Maduro
Wendy Maduro
Aleja Alejandra Hernandez
Silvio
Ingrid Richardson
Nelson Romeo
Schmith
Jose Gregorio Piña
Cuty Angela
Roy Jones
Silvette Willems
Meruza Wever
Sandra Beltre
Bianca Robles de Medina
Selvi (Babi) Courtar
Travis Illidge
Guilenne
Mylenne
Andre Felida
Manera yiunan:
Dulce Ras-Solognier
Michael Solognier
†Merveline Solognier
Micheline Illidge
Natasha Solognier
Jermain Solognier
Jurenska Roga
†Susan Solognier
Ronnie Solognier
Ingrid Solognier
Richinello Van den Berg
Regina Van den Berg
Lisandro Van den Berg
Crystal Maduro
Sarah Ann Castillo
Manuela Rabady
†Sarahi Sierra
Sarayma Sierra
Samira Sierra
Jeffrey Angela
Geoffrey Angela
Richard van den Berg
Reginaldo van den Berg
Ayshilayne Maduro
Ashmilayne Maduro
Alyshaney Maduro
Dwyde Hasham
Xanthe Croes
Palabra di Gradicimento na e persona nan cu a aporta na e cuido professional di nos Defunto stima.
Docter di cas Stima y Secretaria:
Docter Melissa Wever y Famia & Joseanny Croes y Famia
Specialista:
Rudnick
Staf Di HOH; B-3
Tambe na su Team nan di Softball;
Weg Fontein Pirates
Buena Vista Stars
Moosehead Bo Orguyo
Rangers SBT
Maria’s Carpenter shop
Y demas team nan.
Ex Coleganan di Insam y Best Choice Security
Bisiña nan di De vuyst y Rooi weg/Weg Fontein
Na demas Famianan:
Solognier, Maduro, Pelaez, De La Roza, Ortega, Larez, Romeo, Angela, Van den Berg, Rogers, Solagnier, Wernet, Angela, Faro, Ras, Quandus, Geerman, Koolman, Arrindel, Kamperveen, Romero, Dorothal, Paesch, Briceño, Eman, De Meza, Wyatt, Croes, Arduin , Baptist , Inesia , Baptiste, De Cuba, Perez, Hoek, Dirksz, Tromp , Vorst , Holliger, Wanga, Roga, Howel , Lamarre , Jones, Dinzey, Vrolijk, Karijosemito, Piña, Wever , Chong , Ollivier , Rietwijk, Nicholls y demas famianan.
Disculpa nos si den tristesa nos por a lubida algun famia of conocirnan.
Oportunidad pa Condolencia lo ta Diamars, 30 di September 2025 na Ad Patres Funeral Home & Crematory na San Nicolas di 7’or pa 9’or di anochi.
Acto di entiero lo tuma lugar Diaranson 1 di oktober 2025, for di 2’or pa 4’or di atardi na Ad Patres funeral home na San Nicolas y despues cremacion lo tuma lugar den seno familiar.
Despues di entiero no ta ricibi bishita na cas.
