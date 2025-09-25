Ta anuncia fayecimento di:

“Emiterio Thomas Solognier”

“Laga tur locual cu ta sperami ta bunita

Laga tur locual cu mi ta encontra na caminda ta bunita

Laga tur locual cu ta rondonami ta bunita

Laga tur locual mi laga atras keda bunita

Y laga esakinan termina den tur buniteza”

Cu inmenso tristesa na nos curason, pero cu boluntad di Dios, nos ta anuncia fayecimento di nos tata y abuelo:

Emiterio Thomas Solognier

Mihor conoci como “Oyo”

*03-03-1961

†22-09-2025

Na nomber di su Mayornan Stima:

†Thomas Aquino Solognier

†Sebastiana Solognier- Maduro

Na nomber di su ex esposa:

Zoila Romeo y Yiunan

Na nomber di su esposa:

Janeth Solognier-Pelaez

Yiunan:

Solairy Solognier

Tashanky T. T. Jones y famia

Joanne A. Solognier y Alfonso Wilson

Christopher A. Solognier y Richantal Hoek

Eliane A. Solognier y Richard Warren

Nietonan:

Traeden Caleb Illidge

Alexander Wilson

Richayla Hoek

Chrislaine Solognier

Halima Yasmin Alidu

†Rixïon Adrian Warren

Manera Nieto:

Iva Ras

Ivan Junior Ras

Dushendra Ras

Mijullie Ras

Jerson Martijn

Errayza Bernadina Esther Yrausquin

Erray Fermin Aymond Yrausquin

JJ Karijosemito

Kayden Holiger

Shamira Ollivierre

Lisandro Van den berg

Rumannan:

Frans Solognier y famia

Rita Solognier y famia

†Regina van den Berg- Solognier y famia

Lica Solognier y famia

Olga Solognier y famia

Zeraida Solognier y Urbano Tromp

Rudy Solognier y famia

Suegro y suegra:

Ronald (Potty) Maduro y Amparo Maduro-Ortega

Primo y primanan, sobrino y sobrinanan, achterprimo y achterprimanan, comer y compernan, ihanan, bisiñanan, amigo y amiganan, coleganan y demas conocirnan.

Manera ruman:

Roland(Lancho) Maduro y Aisha Maduro

Rogelio Solognier

Mario. Richardson

Amiga/o nan serca:

Thomas y Nathalie Maduro

†Vera Ras

Lisandra Wanga

†Victor Rhoda (Toto)

Ralph Dinzey

Emira Lares

Geoffrey Maduro

Wendy Maduro

Aleja Alejandra Hernandez

Silvio

Ingrid Richardson

Nelson Romeo

Schmith

Jose Gregorio Piña

Cuty Angela

Roy Jones

Silvette Willems

Meruza Wever

Sandra Beltre

Bianca Robles de Medina

Selvi (Babi) Courtar

Travis Illidge

Guilenne

Mylenne

Andre Felida

Manera yiunan:

Dulce Ras-Solognier

Michael Solognier

†Merveline Solognier

Micheline Illidge

Natasha Solognier

Jermain Solognier

Jurenska Roga

†Susan Solognier

Ronnie Solognier

Ingrid Solognier

Richinello Van den Berg

Regina Van den Berg

Lisandro Van den Berg

Crystal Maduro

Sarah Ann Castillo

Manuela Rabady

†Sarahi Sierra

Sarayma Sierra

Samira Sierra

Jeffrey Angela

Geoffrey Angela

Richard van den Berg

Reginaldo van den Berg

Ayshilayne Maduro

Ashmilayne Maduro

Alyshaney Maduro

Dwyde Hasham

Xanthe Croes

Palabra di Gradicimento na e persona nan cu a aporta na e cuido professional di nos Defunto stima.

Docter di cas Stima y Secretaria:

Docter Melissa Wever y Famia & Joseanny Croes y Famia

Specialista:

Rudnick

Staf Di HOH; B-3

Tambe na su Team nan di Softball;

Weg Fontein Pirates

Buena Vista Stars

Moosehead Bo Orguyo

Rangers SBT

Maria’s Carpenter shop

Y demas team nan.

Ex Coleganan di Insam y Best Choice Security

Bisiña nan di De vuyst y Rooi weg/Weg Fontein

Na demas Famianan:

Solognier, Maduro, Pelaez, De La Roza, Ortega, Larez, Romeo, Angela, Van den Berg, Rogers, Solagnier, Wernet, Angela, Faro, Ras, Quandus, Geerman, Koolman, Arrindel, Kamperveen, Romero, Dorothal, Paesch, Briceño, Eman, De Meza, Wyatt, Croes, Arduin , Baptist , Inesia , Baptiste, De Cuba, Perez, Hoek, Dirksz, Tromp , Vorst , Holliger, Wanga, Roga, Howel , Lamarre , Jones, Dinzey, Vrolijk, Karijosemito, Piña, Wever , Chong , Ollivier , Rietwijk, Nicholls y demas famianan.

Disculpa nos si den tristesa nos por a lubida algun famia of conocirnan.

Oportunidad pa Condolencia lo ta Diamars, 30 di September 2025 na Ad Patres Funeral Home & Crematory na San Nicolas di 7’or pa 9’or di anochi.

Acto di entiero lo tuma lugar Diaranson 1 di oktober 2025, for di 2’or pa 4’or di atardi na Ad Patres funeral home na San Nicolas y despues cremacion lo tuma lugar den seno familiar.

Despues di entiero no ta ricibi bishita na cas.

Staff y personal di Ad Patres funeral home & crematorium San Nicolas ta extende nos mas sincero condolencia na famianan di e fayecido.