Ta anuncia fayecimento di:

“Marcela Croes-Ras”

“Señor ta mi wardador

mi no tin falta di nada”

Salmo 23

Cu honda pena pero conforme cu boluntad di Dios,

nos ta anuncia fayecimento di nos mama,

nos wela, bisa wela stima y tatara wela stima:

Marcela Croes-Ras

Cariñosamente jama: Dudu Chela

*02 Juni 1934

†30 Juni 2025

Na nomber di su esposo stima:

Mario Croes

Yuinan:

Roni y Marianince Croes y famia

Leo y Milena Croes y famia

Efrem y Candy Croes y famia

Mirto y Marlin Croes y famia

Rudolf y Marijsella Croes y famia

Rumanan:

†Sira y †Juan Lopez y famia

†Maria y †Dama Almary y famia

Marianita y †Rosimbo Lopez y famia

†Linda y †Nemencio Croes y famia

Dominico y Trina Ras y famia

†Eliza y †Tony v/d Linden y famia

Jose y Soledad Ras y famia

Nieto/a nan stima:

Audrick Croes y Shalini Vishnudatt y famia

Edeline y Jaïr Colina y famia

Gerald Croes y famia

Rignald Croes y Christine Kock y famia

David y Danna Croes

†Steven Croes

Renald y Jackie Croes

Efrem Anthony Croes

Kimberly Croes

Rudsheline Croes

Marylaine Croes

Ursino Croes y famia

Antöine Croes

Brian Croes

Bisanieto/a:

Audrienne Croes y Avery Ardilla y famia

Brandon Croes y Zyenna Semerel y famia

Edelienne Colina

Jerson Colina

Justin Croes

Rex Croes

Keano Croes

Urselyne Croes

Urshawn Croes

Tatara Nieto/a:

Zaïleah Croes y Aryah Grace Ardilla

Subrina Stima: Stella Lopez, Judella Lopez y Tina Janga

Swa y cuña nan, primo/prima nan, sobrino/ sobrina nan, comer/comper nan, iha nan, bon bisiñanan y amistadnan.

Demas famia nan:

Croes, Almary, Lopez, Nuñez, Calderon, Perez Tejeda, Dirksz, Thielman, Wever, Colina, Martijn, Semeleer, Sebastiana, Stamper, Thijzen, v/d Linden, Ras y tur demas famia na Aruba, Corsow y Hulanda.

Ta invita demas famia, bisiña, amigonan y conocir nan pa e acto di entiero cual lo tuma lugar Diabierna 04 di July 2025 na Ad Patres Funeral Home & Crematorium na San Nicolas for di 9am pa 11am y Despues saliendo pa Santana Central na Sabana Basora.

Oportunidad pa condolencia lo ta Diahuebs 03 di July 2025 di 7pm pa 9pm na Ad Patres Funeral Home & Crematorium na San Nicolas.

Despensa nos si den nos tristeza nos por a lubida un of otro famia, amigo of conocir.

Nos ta lamenta cu despues di entiero nos no lo risibi bishita di condolencia na cas.

Staff y personal di Ad Patres funeral home & crematorium San Nicolas ta extende nos mas sincero condolencia na famia di e fayecida.