Ta anuncia fayecimento di:

“Tjuk Tjauw Tjin, Che Kong”

“Mi no a muri

Ta p’esey mi no a bisa ayo

Mi a djis habri mi halanan

y bula bay keiro

Boso a keda atras

No laga tristesa domina boso

Keda uni un cu otro pa mi alma, esey lo ta un alegria

Recorda mi cu hopi amor”

Cu dolor na nos curason pero conforme cu boluntad di Dios, nos ta anuncia fayecimento di:

Tjuk Tjauw Tjin, Che Kong

Mihor conoci como “Chico”

* 17 Maart 1985

†3 Juli 2025

Acto di entiero lo wordo anuncia despues

Staff y personal di Ad Patres Funeral Home & Crematorium ta extende nos mas profundo condolencia na famia di e fayecido