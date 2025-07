Ta anuncia fayecimento di:

“Stella Nicolaas-Vrolijk”

“Sea Contento cu locual bo tin of por,

Y sea conforme cu locual bo no tin of por.”

Cu dolor na nos curason pero conforme cu boluntad di Dios, nos ta anuncia fayecimento di nos: Casa, Ruman, Wela, y Amiga stima:

Stella Nicolaas-Vrolijk

*08-12-1953

†27 Juni 2025

Na nomber di su

Mayornan:

†Gabriel Nicolaas y † Esbelta Nicolaas-Marchena

Casa stima: Mirto Vrolijk

Yiu stima: Madonna Hassell

Nietonan: Jeandward, Giangelis

Rumannan:

Marvel (Mechi) Nicolaas

Milly y Hubert Semeleer – Nicolaas

Lourdes Nicolaas

Magda Nicolaas

Francy Nicolaas na Hulanda

Clive Nicolaas

Clement Nicolaas, Corinne Cabenda y famia

Su sobrino y sobrinanan:

Georgino y Giancarla Semeleer – Arends

Zayda Semeleer y Kembo Cheng

Shaline van Aanholt

Stephanie Nicolaas, Dean Nicholson y famia

Daniel Nicolaas na Hulanda

Swa y cuñanan:

†Sylvester, Sira Vrolijk-Boekhoudt y Famia

†Raymundo, Margarita Vrolijk-Hernandez y Famia

†Andres, Annie Vrolijk-Neef y Famia

†Philomena Vrolijk, yiu y Famia

Hendrik, Amparo Vrolijk-Guerrero y Famia

Deni Vrolijk, yiunan y Famia

†Leo, Serodjinie Vrolijk-Ajodhia y Famia

Annie y Orlando Gomez Correa-Vrolijk

Lies Vrolijk y Manuel Pimienta

Ada y Jacinto Werleman-Vrolijk

Primo y Primanan, Ihanan, Amigo- y amiganan

Bisiñanan, ex coleganan di Douane y demás famia na Aruba,

Corsow, Bonaire, Hulanda, St Maarten, Canada, St Croix,

St Vincent y Merca

Un danki di curason na ALPHAHULP,

Dr. Giel

Amiga di cas: Lisette Tromp

Acto di entiero ta tuma lugar día Diasabra 5 di Juli 2025 di 9 ‘or pa 11’or na Ad Patres Funeral Home & Crematorium na San Nicolas ydespues saliendo cu nos defunto stima pa Santana Catholica na Zeewijk, San Nicolas.

Acto di condolencia ta tuma lugar:

Diabierna 4 di Juli 2025 di 7or pa 9or di anochi. Na Ad Patres Funeral Home & Crematorium na San Nicolas.

Despensa nos si nos por a lubida cualkier famia den nos momento di tristesa.

Lamentablemente despues di entiero nos no por ricibi bishita di condolencia na cas.

