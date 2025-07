Ta anuncia fayecimento di:

“Sarijett Vasilda Pawiroastro”

“Un Kos so mi a roga Señor,

Esei so mi ta anhela, ku mi por

biba den kas di Señor.”

Salmo 27:4

Despues di un enfermedad largo a bai serka Señor:

Sarijett Vasilda Pawiroastro

Cariñosamente jama “Jetty”

*9 November 1960 Suriname

†7 July 2025 Aruba

Esposo:

†Alberd Vasilda

Yiu:

Ralph Vasilda

Su nietonan stima:

Timothy y Ralsean Vasilda

Rumanan na Surname y Hulanda:

Sarinie y Paimin Kartomohamed y famia

†Bob y Jetty Pawiroastro y famia

Eddy y Corry Pawiroastro y famia

†Elvis Pawiroastro

Silvie y Armand Kartopawiro y famia

Johnny Pawiroastro

Hendrick y Daisy Pawiroastro y famia

Swa y Kuñanan:

Hermin, Joyce, Winonah, jules, Joan, Eric, Allen Vasilda

Subrina y subrinonan

Primo y primanan

Amigo y amiganan di kas:

Edward Rumnit y famia

Emie Maduro

Frank Hoevertsz y yiunan

Letitia Hardjopawiro y famia

Fasia Ramzan y famia

Hilly Dompig y famia

Mamanan di su nietonan:

Nathaly Burgin y famia

Safira Jones y famia

Coleganan y amiganan di Botica Central (Benu)

Grupo di koffie tijd

Gemeente Dian Aruba

Demas famia, amistadesnan y conosirnan:

Pawiroastro, Vasilda, Biljouw, Rodiwongo, Kartopawiro, Tardjopawiro, Nojodikromo, Rumnit.

Ta invita tur famia, bisiñanan, amiga(o)nan y conocirnan pa asisti na e acto di Entiero cual lo tuma lugar Diasabra, 12 di July 2025 na Ad Patres Funeral Home di 1’or pa 4’or, despues cremacion lo ta den seno familiar.

Nos ta pidi nos disculpa si den nos momento di tristesa nos por a lubida un of otro famia.

Enbes di manda krans lo ta bai tin un box disponibel pa Hospice Atardi.

Famia ta pidi pa bisti pa paña di color, su color favorito ta berde.

Staff y personal di Ad Patres Funeral Home & Crematorium San Nicolas ta extende nos mas profundo condolencia na famia di e fayecida