Ta anuncia fayecimento di:

“Sra Joyce Millicent Maxwell”

“Near God only I am at peace, from him my salvation comes.” Psalm 62.1

Cu dolor na nos curason pero confrome cu boluntad di Dios, nos ta anuncia fayecimento inespera di nos Mama, Ruman, Wela, Tanta y Amiga stima”

Sra Joyce Millicent Maxwell

*6 maart 1947

†4 juli 2025

Na nomber di su unico yiu:

Elion Robert Charles Y Theresita Martijn

su nieto y nieta stima:

Raygel Charles y Elvinia Evertsz

Ameily Charles

su Bisa nieto y Bisa nieta stima:

Rayven Charles

Azaleah Charles

Su querido rumannan

Alberto” Bato” y esposa Margareth Wilson y famia

Carmelita “Tootsie” Wilson

Ernesto “ Netto” Y esposa Jane Wilson y famia

Irma Wilson y famia

Hector “Gi” y esposa Sharon Wilson y famia

Ruman nan na merca:

Arlene Drayton

Pamela Anderson

Joan Anderson

Wayne Anderson

Tanta:

Lilian Busby y famia

Iha:

Mariola Martillia

Sobrina y Sobrinonan na Aruba, Curacao, Uk, Hulanda y Merca

Su prima y primonan na Aruba, Curacao, Hulanda, Barbados y Merca

Su querida amiga nan:

Rosita, Gloria, Cynthi, Doris, Debby, Jannete, Ligia, Evelyn y Juanita.

Bisinja y amiga/o nan di Cas.

Demas Famia:

Wilson, Maxwell, Charles, Martijn, Spencer, Anderson, Hodge, Busby, van der burg, Esser, Martina, Van Putten, York, Martillia, Amerlaan, Bailey, Evertsz y de Cuba.

Acto di entiero y condolencia ta tuma lugar Diabierna 11 juli 2025 pa 2or pa 4 or di atardi na Ad Patres Funeral Home & Crematoruim na San Nicolaas.

Despues nos lo sali cu nos defunto stima pa Santana centraal na Sabana Basora.

Nos ta pidi disculpa si den nos tristesa nos a lubida un miembro di famia y alavez kier a participa cu despues di entierro no ta ricibi bishita di condolencia na cas.

Staff y personal di Ad Patres funeral home & crematoriun San Nicolas ta extende nos mas profundo condolencia na famianan di e fayecida.