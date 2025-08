Ta anuncia fayecimento di:

“Jaqueline de Windt”

“Bo no ta mas unda bo tabata ta

Pero tur caminda bo ta

Semper den nos curason y memoria”

Cu un inmenso dolor nos ta anuncia cu a bay sosega:

Jaqueline de Windt

Mihor conoci como “Sister Sledge”

*Oranjestad, Aruba 24 Mei, 1969 †Amersfoort, Hulanda 30 juli, 2025

Nos: Yiu, Mama, Ruman, Oma, Tanta, Amiga, Prima, Suegra y ex colega di Cuerpo di Polis

Entiero lo tuma lugar na Hulanda Diaranson, 6 Augustus 2:00 PM (orario di Hulanda) na Monetzaal van crematorium de Omarming, Voorsteralle 95 in Zutphen.

Por ta parti di e entiero via link:

https://pci-webcast.nl

Plechtigheid ID: 153789

Wachtwoord: yjp7y3fzjnj

Na Aruba lo tin e oportunidad pa condoleer y duna un memoria di bida di Jacky. Esaki lo tuma lugar un dia den luna di September 2025. Dia lo wordo anuncia despues.

Staff y personal di Ad Patres Funeral Home & Crematorium ta extende nos mas profundo condolencia na famia di e fayecida.