Ta anuncia fayecimento di:

“Eddie Everon”

“Señor ta mi wardador,

Mi no tin falta di nada;

Den cunucu di yerbe berde,

E ta ponemi sosega.

E ta hibami na awa trankil,

Pa mi bolbe hanja forsa.”

Salmo 23: 1, 2, 3

Cu dolor na nos curason pero conforme cu boluntad di Dios, nos ta anuncia fayecimento di:

Eddie Everon

Cariñosamente yama “Opa”

*18 Oktober 1943

†21 July 2025

Na bida gerente di Jody Steel Construction y a dedica na e deportenan di voetbal, basketball, baseball, softball, ciclismo y bolas.

Na nomber di su:

Mayornan:

†Nicolaas y †Olimpia Everon-Rasmijn

Esposa:

Nadya Everon-d’Aguiar

Yuinan:

Dhyane Fritsche y famia

Joseph y Leila Everon-Vollebeek

Dyon y Mylene Everon-Angela

Fidell y Barbara Isei

Yui di cariño:

Sharon Patrick-Peterson y famia

Ryan Peterson y famia

Jeanine Levenstone-Peterson y famia

Valentino y Lucia Kwidama

Robert Charles y famia

Giovanni Nicolaas y famia

Nieto y nietanan:

Ben y Sophie Fritsche

Zdyne Everon y Jose Iguaran

†Tzion Everon

Xiomy Everon

Xia Everon

Shaviony Vieira

Xyanne Vieira

Alexander y Abigail Isei

Bisanieta:

Cara Fritsche

Rumannan:

Lidia y †Jule Thode y yiunan

†Lelia Dirks

†Ada Dirks y yiunan

†Rosalia Everon

Diana y †Ferdinand Hardjo-Everon y yiunan

Rufino y Yvonne Everon y yiunan

Ihanan:

Ryan Peterson

Melissa Stenebome-d’Aguiar

Famianan serca di cas:

Benny Vollebeek

Lisa Vollebeek y Arno Visser

Roosje Angela-v/d Linden

Roselinne Angela y Amin Rosario y famia

Pancho y Ellen d’Aguiar

Dolfi y Esther Peterson-Pooters y famia

Esther d’Aguiar y famia

Ella Boekhoudt-Maduro y famia

Judith y Bert Hanning-van Eer y famia

Giancarlo d’Aguiar (Sjankie)

Sue-Anne Solognier y Mark Croes y famia

Amigonan di cas:

Nildo y Mena Everon y famia

Ramiro y Jairid Iguaran y famia

Brian y Carol dos Ramos y famia

Roland y Ilse van Aanholt y famia

Tico Thode y famia

Raul y Elvinia Vieira-Croes y famia

Ady Maduro

Tanta y omonan

Primo y primanan

Subrino y subrinanan

Swa y cuñanan

Demas famia y conocirnan:

Everon, d’Aguiar, Vollebeek, Angela, Fritsche, Isei, Hardjo, Dirks, Rasmijn, Peterson, Pooters, van Eer, Cortes, Ras, Winterdal, Panneflek, Maduro, Jansen, Barrow, Samuels, Kelly, Croes, Koolman, de Cuba, de Kort, Martijn, Geerman, Fingal, Wouters, Solognier, Iguaran, Boekhoudt, Vieira, v/d Linden, Thode, Liao Jen, Daal, Willems, Hernandez, Ridderstap

Tur coredonan y famia di Streetwise BMX Racing Team.

Integrantenan di Boys Next Door

Edmond Harms Foundation: Marlena

Tur ex empleadonan di Jody Steel Construction

Acto di entiero lo tuma lugar Diabierna 25 di Juli 2025 di 2’or pa 4’or di atardi na misa Santa Theresita na San Nicolaas y despues saliendo pa santana Catolico San Hose na Savaneta

Ta invita cordialmente pa asisti na e acto di condolencia cu lo tuma lugar ariba: Diahuebs, 24 di juli 2025

di 7:00 – 9:00 pm na Ad Patres Funeral Home na San Nicolas.

Si den nos tristeza nos por a lubida algun famia, amigo of ser keri, nos sincero disculpa.

Enbes di flor of krans un donacion na Edmond E. Harms Foundation lo ta altamente aprecia.

Nos ta lamenta cu despues di entiero nos no por ricibi bishita di condolencia na cas.

Staff y personal di Ad Patres Funeral Home & Crematorium ta extende nos mas profundo condolencia na famia di e fayecido.