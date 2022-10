Ad Patres Funeral Home ta anuncia dia di condolencia y entiero di Famia Wouters.

Ta anuncia fayecimento di:

“Carolina Joenne Wouters”

Pasobra si nos biba,

ta pa Señor nos ta biba

of si nos muri

ta pa Señor nos ta muri.

Pesei sea cu nos biba of cu nos muri, ta di Señor nos ta.

Romanonan 14:8

Cu hopi tristesa pero conforme cu boluntad di Dios nos ta anuncia fayecimento tragicamente di nos ser stima.

Carolina Joenne Wouters

Cariñosamente yama:

“Caro & Loca”

*13-10-1987 – †02-10-2022

Na nomber di su:

Yiunan:

Kiyandra Maduro

Greg Croes

Brandon Croes

Gregson Croes

Mayornan: Rudolfo Wouters & Paulina Wouters-Quant

Pareha: Gregory Croes

Su wela stima: Irma Quant-Jansen

Rumannan:

Maruska Wouters y Kenneth Kelkboom

Marelyn Wouters

†Mirella Wouters y Dimitri Cornet

Dezerey Wouters y Errol Kock

Sheriza y Jason Patrice

Rachell Wouters y Alroy Heemstadt

Ereline Mackintosh y pareha

Subrina y subrinonan:

Katiuska Torres Medina

Jayda Wouters

Joanna Torres Medina y Jay-r Salamatin

Ryan Wouters

Aguiles Lints

Nigel Wouters

Cathalina Torres Medina

Jeandrick Roga

Jayson Patrice

Luizion Uribe

Richella Robles Medina

Maribella Odor

Franklin Robles Medina

Ziondrick Uribe

Eden Kock

Renick de Cuba

Jendrick de Cuba

†Rendrick Wouters

Jennise Wouters

Jackson Patrice

Eriangelly Ras

Rai-Zienne Catalina

Sobre subrinanan:

Kiara y Kiana Matos

Suegra: Swinda Croes-Erasmus

Suegro: †Augustin Croes

Cuña nan:

Danilah Croes, Gregory Maduro y yiunan

Francine Croes na Hulanda

Swa nan:

Jairzinho y Rosa Croes y yiunan

Jaybert Croes

Mescos un Welo: Pablo Maduro y demas famia Maduro

Comper: Rodney Emerencia

Tanta y Omonan:

Juancito Quant y famia

Nando Quant

Hendrick Quant

Maikel Quant y famia

Tico Quant

Maria Quant y yiunan

Ingrid Wouters y yiunan

Yvonne Wouters y yiunan

Marjorie Wouters y yiunan

Ronnie Willems y famia

Sussy Vrolijk y famia

Geanny Koolman y famia

Vito Wouters y famia

Omaira Perez y famia

Ruben Willems y famia

Prima y Primonan:

Kimberly, Reindeline, Micheal, Jordan, Margarita, David, Michell, Giovany, Shaline, Jacqueline, Anoushka, Sulay, Albertico, Zuleima, Roberto, Geraldine, Danniel, Eugenne, Ronny-Anselmo, Edwin, Yhoely Patrick, Sue-ann, Zayenne, Kailo, Richinel, Jerry, Emely, Jair, Garrick, Jyrick, Cyrielle, Xavier, Jeancarlos, Laudruw, Nathaly, Ronald, Kenneth, Jermain.

Madrina: Olga Kock

Padrino: †Bernardo Quant

Amigo/a nan cu semper tawata t’ey pa Carolina.

Y demas famia cu ta hopi pa menciona.

Ta invita demas famia, amigo y conocirnan pa e acto di despedida cual lo tuma lugar Diasabra 8 di Oktober, for di 2’or pa 4’or di atardi na misa Santa Theresita San Nicolas.

Acto di cremacion lo tuma lugar den seno familiar.

Oportunidad pa condolencia lo ta Diabierna 7 di Oktober, for di 7’or pa 9’or di anochi na Ad Patres Funeral Home & Crematorium na San Nicolas.

Nos disculpa si den nos tristesa nos por a lubida algun famia of conocirnan.

Despues di intierno nos NO ta ricibi bishita na cas.

Staff y personal di Ad Patres Funeral Home & Crematorium ta extende nos mas sentido pesame na famianan di e fayecida.

Ta anuncia fayecimento di:

“Rendrick Rudolf Wouters”

Ma Jesus a bisa:

Laga e muchanan y no stroba nan di bin serca Mi, pasobra e reino di shelo ta pertenece na esnan manera esakinan.

Mateo 19:14

Cu hopi tristesa pero conforme cu boluntad di Dios nos ta anuncia fayecimento tragicamente di nos angelito stima:

Rendrick Rudolf Wouters

Cariñosamente yama:

“Titi”

*08-09-2020 – †02-10-2022

Na nomber di su:

Mama: †Mirella Wouters

Tata: Ricardo de Cuba

Welo y wela cu a stim’e manera un yiu: Rudolfo Wouters & Paulina Wouters-Quant

Wela: Leoncita (Lola) Croes

Welo: †Albertico de Cuba

Bisawela stima:

Irma Quant-Jansen

Rumannan:

Jeandrick Roga

Renick de Cuba

Jendrick de Cuba

Jennise Wouters

Tanta y Omonan:

Maruska Wouters y Kenneth Kelkboom

Marelyn Wouters

†Carolina Wouters y Gregory Croes

Dezerey Wouters y Errol Kock

Sheriza y Jason Patrice

Rachell Wouters y Alroy Heemstadt

Ereline Mackintosh y pareha

Dayenne Croes

Sandrick de Cuba y Takisa Geerman

Tanta y Omonan grandi

Prima y primonan:

Katiuska Torres Medina

Jayda Wouters

Joanna Torres Medina y Jay-r Salamatin

Kiyandra Maduro

Ryan Wouters

Aguiles Lints

Nigel Wouters

Cathalina Torres Medina

Greg Croes

Jayson Patrice

Brandon Croes

Luizion Uribe

Richella Robles Medina

Maribella Odor

Franklin Robles Medina

Ziondrick Uribe

Gregson Croes

Eden Kock

Jackson Patrice

Eriangelly Ras

Rai-Zienne Catalina

Diangela Werleman

Divienna Werleman

Sandrilaine de Cuba

Achterprimanan:

Kiara y Kiana Matos

Madrina: Merari Willems

Padrino: Edwin Gomez

Y demas famia cu ta hopi pa menciona.

Ta invita demas famia, amigo y conocirnan pa e acto di despedida cual lo tuma lugar Diasabra 8 di Oktober, for di 2’or pa 4’or di atardi na misa Santa Theresita San Nicolas.

Acto di cremacion lo tuma lugar den seno familiar.

Oportunidad pa condolencia lo ta Diabierna 7 di Oktober, for di 7’or pa 9’or di anochi na Ad Patres Funeral Home & Crematorium na San Nicolas.

Nos disculpa si den nos tristesa nos por a lubida algun famia of conocirnan.

Despues di entiero nos NO ta ricibi bishita na cas.

Staff y personal di Ad Patres Funeral Home & Crematorium ta extende nos mas sentido pesame na famianan di e fayecido.

Ta anuncia fayecimento di:

“Mirella Jennyfer Wouters”

Pasobra si nos biba,

ta pa Señor nos ta biba

of si nos muri

ta pa Señor nos ta muri.

Pesei sea cu nos biba of cu nos muri, ta di Señor nos ta.

Romanonan 14:8

Cu hopi tristesa pero conforme cu boluntad di Dios nos ta anuncia fayecimento tragicamente di nos ser stima:

Mirella Jennyfer Wouters

Cariñosamente yama:

“Jenny”

*01-11-1986 – †02-10-2022

Na nomber di su:

Yiunan:

Jeandrick Roga

Renick de Cuba

Jendrick de Cuba

†Rendrick Wouters

Jennise Wouters

Mayornan:

Rudolfo Wouters & Paulina Wouters-Quant

Su wela stima:

Irma Quant-Jansen

Rumannan:

Maruska Wouters y Kenneth Kelkboom

Marelyn Wouters

†Carolina Wouters y Gregory Croes

Dezerey Wouters y Errol Kock

Sheriza y Jason Patrice

Rachell Wouters y Alroy Heemstadt

Ereline Mackintosh y pareha

Subrina y Subrinonan:

Katiuska Torres Medina

Jayda Wouters

Joanna Torres Medina y Jay-r Salamatin

Kiyandra Maduro

Ryan Wouters

Aguiles Lints

Nigel Wouters

Cathalina Torres Medina

Greg Croes

Jayson Patrice

Brandon Croes

Luizion Uribe

Richella Robles Medina

Maribella Odor

Franklin Robles Medina

Ziondrick Uribe

Gregson Croes

Eden Kock

Jackson Patrice

Eriangelly Ras

Rai-Zienne Catalina

Sobre subrinanan:

Kiara y Kiana Matos

Pareha: Dimitri Cornet

Suegra: Christina Cornet

Cuña y Swa: Chryssanti y Donovan Cornet

Tanta y Omonan:

Juancito Quant y famia

Nando Quant

Hendrick Quant

Maikel Quant y famia

Tico Quant

Maria Quant y yiunan

Ingrid Wouters y yiunan

Yvonne Wouters y yiunan

Marjorie Wouters y yiunan

Ronnie Willems y famia

Sussy Vrolijk y famia

Geanny Koolman y famia

Vito Wouters y famia

Omaira Perez y famia

Ruben Willems y famia

Prima y Primonan:

Kimberly, Reindeline, Micheal, Jordan, Margarita, David, Michell, Giovany, Shaline, Jacqueline, Anoushka, Sulay, Albertico, Zuleima, Roberto, Geraldine, Danniel, Eugenne, Ronny-Anselmo, Edwin, Yhoely Patrick, Sue-ann, Zayenne, Kailo, Richinel, Jerry, Emely, Jair, Garrick, Jyrick, Cyrielle, Xavier, Jeancarlos, Laudruw, Nathaly, Ronald, Kenneth, Jermain.

Tata di su yiunan:

Jonathan Roga

Ricardo de Cuba

Madrina: Maria Quant

Padrino: Juancito Quant

Amigo/a nan cu semper tawata t’ey pa Jenny.

Y demas famia cu ta hopi pa menciona.

Ta invita demas famia, amigo y conocirnan pa e acto di despedida cual lo tuma lugar Diasabra 8 di Oktober, for di 2’or pa 4’or di atardi na misa Santa Theresita San Nicolas.

Acto di cremacion lo tuma lugar den seno familiar.

Oportunidad pa condolencia lo ta Diabierna 7 di Oktober, for di 7’or pa 9’or di anochi na Ad Patres Funeral Home & Crematorium na San Nicolas.

Nos disculpa si den nos tristesa nos por a lubida algun famia of conocirnan.

Despues di entiero nos NO ta ricibi bishita na cas.

Staff y personal di Ad Patres Funeral Home & Crematorium ta extende nos mas sentido pesame na famianan di e fayecida.