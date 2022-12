Ta anuncia fayecimento di:

“Juan Carlos Sprott”

“Señor ta mi wardador,

mi’n tin falta di nada;

den cunucu di yerba berde,

E ta pone mi sosega,

E ta hibami na awanan tranquil,

pa mi bolbe haya forsa”

Salmo 23 vers.1,2,3

Cu inmenso dolor na nos curason nos ta anuncia fayecimento di:

Juan Carlos Sprott

Mihor conoci como: “Carlos”

*07 Maart 1996

†19 December 2022

Na nomber di su:

Casa: Brooke Anne Sprott

Mama: Adonaida Luisa Sprott y Antony Jacobs

Tata: Carlos Paz

Rumanan:

Johan Sprott

Jaycee Joel Sprott

Aishja Sprott

Meibis Paz

Derwin Paz

Welo: †Victor Manuel Fortin

Wela: †Dolores Ciriaco Fortin

Tanta: Sugely Fortin

Omo: Rafael Fortin

Subrino y subrinanan:

Deili, Jodi, Julliene, Louis, Derell, Rafelina, Jamilaine.

Demas famia nan:

Vda Loly Berkley y famia

Rosa Ciriaco Martines y famia

Carmen Jacobs y famia

Edilia Blanca Betan Cour

Secilia Floriano

Ta invita demas famia, bisiña, amigo- y conocirnan, pa e acto di despedida cual lo tuma lugar Diabierna 23 di December 2022, for di 2’or pa 4’or di atardi na Ad Patres Funeral Home.

Acto di cremacion lo tuma lugar den seno familiar.

Si den nos tristesa nos por a lubida un of otro familiar, nos ta pidi nos mas sincero disculpa.

Nos ta lamenta cu despues di despedida no ta ricibi bishita di condolencia na cas.

Staff y personal di Ad Patres Funeral Home & Crematorium ta extende nos mas sentido pesame na famianan di e fayecido.