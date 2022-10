Ta anuncia fayecimento di:

“George Eduard Kaersenhout”

“Bini, yiunan bendiciona di mi Tata” asina Señor ta bisa,

Ricibi e Reino cu ta prepara pa boso for di cuminsamento di mundo.”

Cu profundo dolor na nos curason pero agradecido di por a comparti tur e aña nan cu nos, nos ta participa cu a bay sosega den brasa di Señor nos casa, tata, welo, bisawelo, ruman y omo:

George Eduard Kaersenhout

mihor conoci como: “Wawa”

* 1- 11-1936

†20- 10- 2022

Na nomber di su esposa:

Filomena “Mena” Kaersenhout-Christiaans

Yiunan:

Marjorie y Simon Van Eenennaam

Mario “Chinto” y Jeanna Kaersenhout

Jeanette Kaersenhout

Raymond “Hans” y Reina Kaersenhout

Jacqueline “Jacky” y Orlando Marin

Manera yiu: Doy Koolman

Nieto y nietanan: Jeanira, TJ, Simon y Sammy-Jo van Eenennaam, Roduard de Kort, †Jermean y Jeanella Kaersenhout, Jennefer Dirks, Richenella Robles, Angie Khandai, Naomi y Jeremy Kaersenhout, Jaron, Jason y Jazlin Boekhoudt, Howard Kock, Fernan y Marydy Koolman

Su mayornan: † Julius y Maria Kaersenhout- Vrolijk

Rumannan:

† Ninita y † Martin Bislip y famia

Vda. Paulina Kaersenhout y famia

Vda. Johana Kaersenhout y famia

Sobrino y Sobrinanan:

†Celedonia, Dechi, Swa, Pikine, Margo, Vera, George, Mimi, † Cuco, † Tasha, Chana, Eduard

Bisanietonan, swa y cuñanan, primo y primanan, ihanan, comper y comernan bon bisiñanan, ex coleganan di Arubus, demas famia y conocirnan mucho hopi pa menciona.

Ta invita pa acto di entiero cual lo tuma lugar Diabierna 28 di Oktober 2022 na Misa Sagrado Curason di Hesus na Savaneta for di 9’or pa 11’or di mainta. Despues lo sali pa Santana Centraal na Sabana Basora.

Oportunidad pa condoleer lo ta Diahuebs 27 di Oktober 2022, for di 7’or pa 9’or di anochi na Ad Patras funeral home & crematorium

Disculpa nos si den nos tristeza nos a lubida un of otro familiar.

Nos ta lamenta cu despues di entiero nos no por ricibi bishita di condolencia na cas.

Staff y personal di Ad Patres Funeral Home & Crematorium ta extende nos mas sentido pesame na famianan di e fayecido.