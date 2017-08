Acusacionnan lansa contra Otmar Oduber riba tereno ta falso

Otmar Oduber enfaticamente a declara cu ni e, ni su yiu, ni su suegro a haya tereno of kiosco di Gobierno. El a bisa cu si nan a haci peticion pa haya tereno y su suegro un kiosco, manera cualkier otro ciudadano tin e derecho aki, pero na ningun momento nan a ricibi esaki.

Oduber a bisa cu e ta lamenta e politica sushi cu cierto periodista y medio di comunicacion ta hibando contra su persona, pero cu e ta compronde si, pasobra e ta sintiendo e cayente di pueblo cu ta indica cu 22 di September Aruba lo conoce un cambio, un Forsa Nobo.

Otmar Oduber a expresa cu el a bin ta hibando un campaña diferente, atendiendo e topiconan di importancia y enfocando riba e vision di POR, pero toch e kier a aclarea e acusacionnan baho cu tin na e momentonan aki.

Nunca Oduber a nenga cu el a haci un peticion pa haya un tereno na Paradera como huurgrond pa e por a eherce su hobby di plantacion, hobby cu a crece durante e añanan cu el a carga e responsabilidad di Minister di Sector Primario. E peticion aki, mescos cu di varios otro miles di persona a haya aprobacion di Minister di Infrastructura, pero hamas el a hay’e.

Mescos por bisa di e peticion di su yiu, kende tin tur derecho como Arubiano pa haci peticion di tereno como un di e 12 mil personanan cu a haci esaki. Tambe mescos cu e otro 8 mil persona cu a haya firma di e mandatario, mi yiu tampoco a haya ningun tereno.

Pa loke ta mi suegro, como un Arubiano cu ta contribui na desaroyo di nos isla, e tambe tin derecho di haci peticion pa un kiosco y mescos cu hopi otro cu a haci e peticion, e no a hay’e.

Es decir, e acusacionnan cu a ser lansa contra Otmar Oduber bisando cu el a haci uzo di su poder como mandatario pa yega na tereno y kiosconan ta totalmente falso.

“Si tin un hende cu por presenta un documento cu ta mustra cu algun di nos tin un tereno of a haya un kiosco, por fabor haci esaki. E unico tereno cu ami tin ta esun unda mi cas ta traha y ta un tereno eigendom cu mi casa a cumpra hopi aña pasa. Mi no tin ningun tereno erfpacht ni huurgrond y mi yiu tampoco”, Otmar Oduber a declara.

E ta bisa tambe cu e ta spera cu e tipo di campañanan sushi aki lo continua purbando di influencia resultado di eleccion proximo. E ta spera si cu algun dia e nivel di politica na Aruba por evoluciona y laga e tipo di calumnianan aki atras. Momento a yega pa nos concentra riba kico ta e miho vision pa Aruba, con nos por logra un desaroyo real pa tur nos hendenan y no busca muraya limpi pa frega curpa, manera e gran politico den feliz memoria, Watty Vos tabata bisa.

Finalisando riba e tema aki, Otmar Oduber a cita un frase famoso di Friedrich Nietzsche “He who fights with monsters might take care less the thereby become a monster. And if you gaze for long into an abyss, the abyss gazes also into you”.