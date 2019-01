Acuerdonan internacional a haci cu no por usa rijbewijs di Aruba na cierto paisnan mas

Ultimo temponan sa cu tin varios turista cu ta bin for di Venezuela y nan ta envolvi den accidente y ta saca nan rijbewijs keriendo cu por usa esaki, Sr Pieters di Cuerpo Policial pa cu departamento di rijbewijs a bisa esaki no por use mas. Sr Pieters den entrevista a bisa cu hopi hende ta bruha y e informacion aki hopi ta haye riba google y antes nos tabata usa e convenio cu ta yama di geneve na cual tabata tin paisnan manera Merca, Canada, Venezuela por ehempel Suriname tabata den dje antes y e otro paisnan y por haya esaki den internet. Despues algun aña atras esaki a keda cambia y a wordo pasa over pa Wenen. Tin varios pais no a firma esaki y a cay afo y den esaki no tin Merca, Canada y a ripara cu hopi studiante di Aruba cu ta bay e dos paisnan aki tin cambia nan rijbewijs pasobra nan no ta den e acuerdo mas. Te hasta pa Venezuela esaki ta conta cu nan no ta den e verdrag van venen, y nos tin cu keda conforme cu ley.

E sorpresa di mas grandi ta ora cu e status Koninkrijk der Nederlanden tin St Eustatius, St Maarten, loke ta Aruba y Curacao ta wordo menciona aparte den dje y ainda ta pertenencia na esaki y pesei nos rijbewijs si por wordo cambia na Hulanda y den tur e pais cu ta pertenencia na esaki.

Ta bon pa hendenan cu ta bayendo afo pa biba na un di e paisnan cu ta den e acuerdo, prome cu bo bay e pais presenta na departamento di rijbewijs na Santa Cruz y pidi un declaracion “ Echtheidsverklaring “ y cu e declaracion aki e ta un obligacion segun ley ora bo bay e pais bo tin cu bin cu e rijbewijs valido y e carta y asina por entreganan y por cambia pa e rijbewijs di e pais ey. Visa Versa pa esnan cu ta bin for di Hulanda bek pa Aruba tin cu bin cu e documentonan aki pa haya rijbewijs di Aruba.

