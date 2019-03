Acuerdo di cooperacion entre DIMAS y SvB

Desde 2014 SVB y Departamento di Integracion y Maneho Pa Admision di Stranhero (DIMAS), a cuminsa cu’n intercambio di informacion. Esaki ta encera cu DIMAS ta suminsitra SVB cu informacion di trahadonan cu a ricibi un permiso pa traha den servicio di un compania. Y SVB lo check den nan sistema, si e trahadonan aki tabata sigura.

Ing. Edwin Jacobs, director di SVB a cuminsa na splica cu, cu tempo a constata cu’n grupo hopi grandi di trahado cu tabata tin un grupo grandi cu, a base di nos ley di malesa y accidente, no tabata sigura. E momento eynan, DIMAS y SVB a yega na un acuerdo, cu parti di e exigencianan di documentonan cu mester entrega na DIMAS ta un declaracion di SVB, cu e persona ta sigura, registra na SVB. A base di e mesun locual nan a cosntata di e cantidad di personanan cu permiso cu mester ta sigura y no ta sigura, parlamento a pasa un amienda y a otorga SVB pa duna boet, ora cu cosntata cu tin trahado na pia di trabao cu no ta sigura.

E relacion cu DIMAS a cuminsa di e manera aki. Na comienso tabata unda cartanan personalmente, pero cu tempo a digitalisa esaki unda cu e persona mes por haci’e via e portal di SVB, ta haci e peticion pa e declaracion aki y e ta bin busk’e na SVB of ta mand’e digital pe persona mes. Cierto momento minister di Husticia actual a expresa e deseo di molestia un cliente lo menos posibel. Y unda tin informacionnan den departamento gubernamental pa uz’e di biaha entre departamentonan. Y esey a stimula SVB cu DIMAS pa wak kico ta e posibilidadnan cu por tin pa un intecambio mas directo, sin cu e tin cu molestia e cliente, pa e bin SVB busca e declaracion.

Na final di januari, segun Ing. Jacobs, nan a cuminsa caba cu e sistema, cu DIMAS ta haya e informacion rekeri for di SVB directamente y a dicidi cu entrante 1 di maart, e no ta bay ta un exigencia mas di DIMAS cu e persona cu ta bay haci peticion pa alarga su permiso of peticion pa su prome permiso, na e compania, mester presenta su mes na SVB. Ora e peticion drenta na DIMAS, esaki lo percura pa haya e informacion an SVB y SVB na su turno lo zorg pa DIMAS haya e informacion aki. Asina e cliente no tin e molester di bin SVB personalmente. P’esey pa 1 di maart no ta tuma peticion mas pa e declaracion aki, ya cu DIMAS tin acceso na e informacion aki directamente.

Riba e pregunta si esaki lo bay obliga e doño di trabao cu e tin cu meld cu e tin un trahado y cu e tin cu zorg pa e ta sigura, Sr. Jacobs a splica cu desde cu DIMAS a introduci caba e exigencia di e declaracion aki, ya no tin e wega ey mas. Tabata tin diferente tipo di cosnan robes cu tabata tuma luga. E.o, personanan cu a haya permiso pa traha na un compania, no tabata wordo sigura. Dos, personanan cu tabata haya permiso pa traha como trahado domestico, nan tabata wordo manda pa traha na companianan. Y DIMAS ta controla esaki tambe. Un otro parti di e acuerdo di cooperacion ta, na momento cu ta bay haci peticion p.e. pa cierto trahadonan, domestico of algo asina, of pa hende cu bin pa extende e periodo di turismo na Aruba, tin cu duna informacion di entrada. DIMAS tambe por verifica cu SVB si e payslip cu e persona ta suministra ta cuadra cu locual cu loke SVB tin den nan sistema, pa asina evita cu hende ta bay ta traha nan mesun payslip, y asina busca di burla di e sistema. Asina diferente caminda ta buscando pa verifica cu DIMAS si tur cos ta cana segun ley.

SVB ta satisfecho cu e cooperacion cu DIMAS y tambe ta contento cu DIMAS ta buscando pa drecha su servicio pa su clientenan. Aworaki a dal un stap importante y proximamente lo bay den digitalisacion completo pa 2020 y eynan DIMAS como partner importante di SVB lo haya su acceso separa pa cu e informacion cu e tin mester.

Ilegalidad na companianan ta grandi. Tur dia Guarda Nos Costa ta gara personanan ilegal cu no ta sigura, pa cual Sr. Jacobs a splica cu pa loke ta trata seguro di malesa di seguro y accidente, e status legal di e persona no ta hunga un rol. E intercambio cu DIMAS no ta ariba e informacion aki. E intercambio di informacion cu DIMAS ta limita na esunnan cu ta haci peticion. DIMAS por haya informacion solamente di esun cu ta haci peticion. Ley di Proteccion di Personal no ta permiti esaki. SVB si lo zorg pa esaki wordo sigura. SVB ta den tramite tambe pa cooperacion cu Guarda Nos Costa, SVB ta lesa tur sorto di media cu tin. Y asina cu nan nota cu tin caminda cu ta haci razzia y tin trahado ilegal, e controladonan di SVB ta yega y nan ta duna multa. Ya cu entrante 1 di juli 2017, ta duna SVB e poder aki. Y nan tin 3 aña pa bay bek. Dus un noticia cu sali awe, cu nan a gara un trahado ilegal na X compania, te cu tres aña atras. E ta un obligacion legal pa sigura un trahado.

Si SVB drnta un empresa y constata cu tin un trahado cu no ta registra cercanan, nan no ta puntra e status legal di e trahado, prota e ta un trahado ilegal. Pero den e sistema no ta pone ken ta legal of no. Ta pone si e ta trahado of e no ta trahado. Si e ta trahado e mester ta sigura. Si e doño di trabao no a cumpli cu su obligacion, mirando cu nan a bay controla y haya sa e hecho cu no a sigura, e boet ta mas halto. Si e mes a bin sigur’e na tempo, no tin problema.

Pero si SVB mester sali busca informacion, e compania ta den problema.

Esaki no ta yuda e persona ilegal pa yega na un seguro di trabao y malesa. E ta un seguro di proteccion legal segun leynan internacional, cu e trahado tin derecho ariba dje. Si e trahado haya un accident na trabao, e tin derecho di compensacion, irrespeto su status legal na e pais. E no por haci apelacion ariba e derecho di proteccion social pa dun’e derecho di admision. Ta dos cos diferente, segun Sr. Edwin Jacobs, director di SVB.

Comments

comments