Acuerdo di Brexit un biaha mas rechasa den parlamento Britanico

LONDON, Gran Britania- Parlamento Britanico a vota un biaha mas, contra di e acuerdo di Brexit pacta entre Prome Minister Theresa May cu Union Europeo. Esaki ta di tres biaha cu acuerdo di Brexit di May ta wordo rechasa den House of Commons.

Un rato prome, e diputado conservador y ex minister di Exterior Britanico Boris Johnson, un di e rivalnan mas grandi di e Prome Minsiter, Theresa May, a anuncia di lo vota na fabor di e acuerdo di salida presenta pa May. Johnson a señala cu e voto ta faborabel y cu e ta unico manera pa salba e ‘brexit’.

Esun di awe tardi lo ta e di tres biaha cu May ta somete e acuerdo di salida, un documento di 585 pagina, na votacion. Esaki despues di cu e texto aki, hunto cu e declaracion politico a wordo rechasa den un mayoria abrumador na januari y na e luna coriente, luna di maart. E debate prome cu votacion ya a cuminsa.

Den su intervencion prome cu votacion, May a sigura cu si e acuerdo no wordo aproba, Reino Uni lo mester bandona UE dia 12 di april. Pa evita esaki, lo mester pidi un extension y esey lo kiermen vota den eleccionnan Europeo.

E anuncio diaranson di May di cu e lo tuma su retiro si e acuerdo no wordo apoya y cu e lo no ta na cabes di e dos fase di negociacion cu Bruselas (durante e periodo di transicion), a wordo bon ricibi cerca algun di e diputadonan conservador , eurosceptico cu a delanta cu e biaha aki si nan lo vota na fabor di e acuerdo. Sin embargo, ta bastante dificil pa votacion bay door.

E acuerdo di divorcio fiha pa un periodo di transicion desde e momento di salida te cu final di 2020, ta establece e derecho di ciudadanonan Britanico y comunitario, e factura cu e pais lo mester paga pa su salida, casi 45 biyon euro, como tambe e garantia Irlandes, diseña pa evita di lanta un frontera fisico entre de dos Irlanda.

Si e votacion tuma luga, Reino Uni lo cumpli di biaha cu e condicionnan pa pidi extension pa e fecha di Brexit, di awe te cu dia 22 di mei proximo. Pero si e mocion wordo rechasa, Reino Uni lo tin te cu 12 di april pa pidi otro extension cu e meta di sigui cu e negociacionnan of sali for di UE sin niun acuerdo.

Comments

comments