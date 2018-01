Actor Mericano acusa di pornografia infantil haya morto

ENTERTAINMENT

California, Merca- E actor Mericano, Mark Salling, conoci pa su participacion den e serie “Glee” a fayece diamars na Los Angeles. E actor di 35 aña, na October ultimo a declara su mes culpabel di posesion di pornografia infantil.

Autoridadnan ta investigando su morto como un suicidio, mientras cu e revista di The Hollywood Reporter a señala cu actualmente e causanan di su morto no ta conoci.

Como parti di su acuerdo cu Ministerio Publico di Los Angeles, Salling a reconoce di a download miles di file di pornografia infantil durante varios luna na 2015.

E lo mester a aparece den corte dia 7 di Maart proximo.

Salling a wordo deteni na December 2015 ora cu investigadonan a haya den su cas mas di 50 mil imagen di pornografia y imagennan erotico di mucha y mas di 600 video di esakinan.

Na 2013 el a wordo keha pa agresion sexual pa un muhe cu a bsia cu e actor a tene relacion sexual cun’e sin proteccion, a pesar di e pidi varios biaha pa bisti un preservativo.

E morto di Salling no ta e prome relaciona cu e elenco di “Glee” ya cu e actor Cory Monteith a fayece na 2013 door di un sobredosis di droga. E tabata tin 31 aña.

