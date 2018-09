Actor Burt Reynolds a fayece

CALIFORNIA, Merca- E actor Mericano Burt Reynolds a muri diahuebs na Florida. E tabata tin 82 añ, su representante a infoma, segun The Hollywood Reporter.

Reynold tabata un di e actornan mas popular na Hollywood den e decadanan di 1970 y 1980, cu papelnan den peliculanan manera Deliverance y Smokey and the Bandit.

Na 1998 e actor a ricibi un nominacion na e premio Oscar pa su actuacion como director di cine porno den e clasico Boogie Nights.

E actor, cu a haci un operacion di curason na 2010, a fayece di un ataca di curason.

E representante di Reynolds a bisa NBC News cu e noticia di su morto tabata “doloroso”.

Reynolds tabata un di e actornan mas takiyero di e decada di 1970, ademas di un ilustre simbolo di atractivo sexual y fisico.

Un imagen cu e actor a promove, mas cu tur ora el a pose sunu den e paginan central di e revista Cosmopolitan na 1972. Ademas, e tabata disfruta di un estilo di bida extravagante cu tabata inclui autonan di careda y romance cu actriznan.

Na 1977, ora cu el a protagonisa Smokey and the Bandits, e tabata e strea di Hollywood miho paga, puesto cu el a mantene pa e siguiente cinco añanan.

E pelicula, esencialmente un pelicula di careda di auto, tabata pensa originalmente como uno di presupuesto abao, pero e participacion di Reynolds a haci cu a inverti miyones di dollar den e proyecto.

Su carera y finanzas, sin embargo, a bin abao den e decada di 1980.

Reynolds a admiti cu su comportamento (el a gana e reputacion di tabata dificil pa traha cun’e y di ta malgasta placa, a causa daño na su carera.

“Mi no ta kere cu ta bon pa hende kere cu tur e anochinan ey bo ta sali y haci co’i kens”, el a bisa un biaha den un entrevista cu Vanity Fair.

Su ultimo pelicula, “Defining Moments” ta programa pa sali na december 2018. E tabat grabando e pelicula “Once upon a Time in Hollywood”, hunto cu Margot Robbie, Brad Pitt y Leonardo di Caprio. E pelicula aki, cu ta conta e storia detaya di Famia Manson y nan reino di teror na Hollywood, ta programa pa sali na 2019.

E ta laga atras un yiu homber Quinton Anderson Reynold. Quinton ta yiu cu el a haya cu Loni Anderson.

