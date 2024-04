Recientemente a tuma luga e ceremonia di a traspaso oficial di Cas Veneranda. Minister Maduro tabata presente y a hiba un discurso na unda el a trece dilanti:



Nos a bini hunto pa formalisa e acto oficial di traspaso di Cas Veneranda y asina duna inicio na e restauracion di e edificio historico aki. Un proyecto cu Monumentenfonds a traha hopi duro riba dje pa asina por restaura e edificio aki den su estado original y duna un bida den centro di nos cuidad como oficina y tambe horeca.

E mandatario a splica cu despues di e formalisacion di e acto di traspaso, Stichting Monumentenfonds lo cana e caminda oficial di Monumentenbureau pa Cas Veneranda por bira un monumento proteha. E proceso di proteccion di monumento tin su procedura cu ta bay cune y si tur cos bay manera planea y no presenta ningun obhecion, pronto Cas Veneranda ta wordo oficialmente proteha pa ley y lo por ricibi su seyo di monumento proteha.



Ta importante pa nos monumentonan wordo conserva ya cu monumentonan tin un balor importante como herencia di un pais, pero tambe e ta conta storianan di nos pais Aruba. Stichting Monumentenfonds ta stimula preservacion di monumentonan di nos pais y tambe ta stimula educacion y conscientisacion tocante e importancia di nos monumentonan y architectura como parti esencial di herencia cultural di pais Aruba.Cas Veneranda ta rico na historia y nos sa cu varios di e personanan cu ta forma parti di e historia di Cas Veneranda no tey awe mas. Pesey sigur e ta un honor cu awe mi por conta un tiki di nan storia y nan rol den haci e historia di Cas Veneranda uno special, cu asina Cas Veneranda por a sigui biba hopi tempo despues cu nan mes ya no tey mas cu nos.Cas Veneranda cu a ser construi na aña 1936 pa sr. Merdado ‘Dada’ Picus riba instruccion di sr. Federico Maximiliano ‘Machi’ Arends pa su casa sra. Maria Veneranda. E arkitecto Dada a bay Cartagena, Colombia pa wak un cas estilo neobaroco di latinoamericano cu e casa di sr. Machi Arends tabata gusta pa construi Cas Veneranda den mesun estilo. Den e tempo ey Cas Veneranda tabata un di e casnan mas grandi y cu un arkitectura unico na Aruba.Cas Veneranda a conoce hopi funcion, e tabata cas di famia Arends, despues e tabata tambe un luga cu tabata bende ijscream, di Mama Ocha, yiu di sr. Machi y sra. Maria.Machi tabata comerciante y consul di Spaña y asina e cas aki tambe a fungi como oficina di consulado di Spaña.Despues di algun tempo Cas Veneranda a bira un discoteque “Club Noveau” y na aña 1978 sr. Irwin y sr. Martin Tauber a habri Papiamento Restaurant akinan. Den añanan 80 e restaurant a cambia di maneho y famia Ellis a bira doño di e restaurant y e retaurant a muda pa otro luga.Despues cu restaurant Papiamento a muda, e edificio a keda bashi y na aña 2014 un candela grandi a destrui e plafond y dak y tambe acabada di algun muraya.Cas Veneranda tin un balor historico grandi y tin hopi storia pa conta y ta masha importante pa nos por conserva su recuerdonan.Actualmente Stichting Monumentenfonds hunto cu ‘Mobile Interaction Company’ di Hulanda tin un proyecto ‘Tales of Cas Veneranda’. Esaki ta un proyecto den cual ta pidi pa tur hende cu tin storia, anecdota, potret of cualkier recuerdo di e edificio di Cas Veneranda den tur su facetanan, di cas di famia, ice cream shop, floristeria, consulado, discoteque y restaurant pa por comparti esaki.Dilanti di Cas Veneranda lo tin un borchi cu e QR code y mi ta haci un invitacion na un y tur cu por tin algun recuerdo di Cas Veneranda pa scan esaki. E Q/R code ta hiba bo na un website y asina bo por conta storia of upload e recuerdo cu bo tin. Ta importante pa por preserva e recuerdonan aki cu ta enrikese nos historia y herencia y ta haci esaki biba den presente y pa futuro generacionnan por conoce.Awe tardi nos tin hunto cu nos tambe sra. Landa Ras-Merryweather, cu ta un di nietanan mayo di Machi y Maria Arends. Mi tin sigur cu Landa tambe tin hopi bunita recuerdo di Cas Veneranda, caminda ela lanta.Locual ta haci e atardi aki mas historico ainda ta cu e acto di traspaso ta bay tuma luga awe riba Landa su cumpleaños. Un dobel pabien awe pa Landa! Nos tin sigur cu bo welonan, Machi y Maria ta sumamente orguyoso di boso perseverancia y logro awe.

Por ultimo e mandatario a gradici tur instancia cu a brinda nan cooperacion pa cu e preparacionnan di restauracion y ta desea un y tur hopi exito cu e trabounan.

Minister Maduro ta spera cu e proceso di Monumentenbureau bay manera planea y cu pronto Aruba por tin otro joya di monumento restaura den tur su gloria, den centro di nos cuidad.