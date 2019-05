Activistanan deteni y saca di Embaha Venezolano na Washington

Agentenan federal di Merca ta detene cuater activista cu tabata den e embahada di Venezuela na Washington, sacando esakinan cu forza for di e edificio. Agentenan di Servicio di Seguridad Diplomatico di Departamento di Estado, a wordo asisti pa agentenan di “Secret Service”, a ehecuta orden di detencion awemainta di e personanan aki. Activistanan y manifestantenan a penetra den e ultimo simannan aki den e embaha, algun di nan apoyando presidente Nicolas Maduro y e otronan, e presidente di Asamblea Nacional di Venezuela, Juan Guaido, kende ta wordo reconoci como presidente interino di Venezuela dor di mas di 50 nacion. “E cuater activistanan di paz cu a keda den e embahada a wordo deteni. Nan a wordo saca for di e edificio. Mi ta kere cu esaki ta e paso mas peligroso cu Gobierno Mericano y e Departmento di Estado por a haci pa viola e convenio di Vienna”, asina Mara Verheyden-Hilliard abogado di derechonan humano y kende ta representa e activistanan, a declara. Ta wordo spera cu e cuater personanan wordo procesa awe mes of mañan Diabierna. Carlos Vecchio, representante di Guaido na Merca, a anuncia previamente den un mensahe via su cuenta di Twitter di e retiro di e activistanan for di e embahada. Cancelleria di Venezuela a bisa den un comunicado cu Gobierno di Maduro “ta evaluando accionnan legal contra e accion aki y tambe di e infiltracion di forzanan policial Mericano den e sede diplomatico na Washington”.

