Activista cu a pone fin na segregacion racial na Merca a fayece

E intento di Linda Brown pa inscribi su mes den un scol cu tabata solamente pa hende di raza blanco a bira un movimento pa caba cu segregacion racial den scolnan di Merca, den decada di 1950. E activista a muri na edad di 76 aña.

Dialuna e Asociacion Nacional pa Avance di Hende di Color (NACCP na Ingles) a informa di e fayecimento di Linda Brown, cu tabata tin 76 aña.

Su intento pa inscribi den un scol pa hende blanco ora cu e tabata mucha a conduci na un historico fayo hudicial pa igualdad racial den e scolnan di Merca, den decada di 1950.

” E tabata un di e grupo special di hobennan heroico cu, hunto cu nan famia, a lucha cu balentia pa caba cu e ultimo simbolo di spermacida blanco: e segregacion racial den scolnan publico”, NACCP a bisa den un comunicado.

E Asociacion Women’s March a comparti un potret di Brown tempo cu e tabata tin 9 aña, ora cu e bataya pa studia den un scol cercano di su cas cu tabata pa hende blanco.

Door cu e tabata un Afromericano, tabata prohibi pa e mucha bay e scol primario Summer, na Topeka, Kansas, na 1951.

No conforme cu esaki, su tata Oliver Brown, a bira e principal demandante den un caso den cual varios famia a desafia e principio di “igualdad pero separa” cu tabata dividi e studiantenan segun nan color di cuero, den Corte.

E fayo di Corte Supremo, e caso conoci como “Brown contra e Hunta di Educacion” di 1954, a termina den eliminacion legal di e segregacion den tur scol na Merca.

Un decision historico

A pesar di tabata biba cerca di e scol Summer, Linda Brown mester a inscribi su mes den un scol pa hendenan di colo, ubica na 3 km leu for di su cas.

Pa e por yega, Linda, un mucha muhe di 9 aña, mester a crusa e rail di trein y subi un bus su so.

Su tata, no conforme cu e ley, a bira un di e 13 demandantenan den un huicio contra di e Hunta di Educacion di Topeka.

Inicialmente e caso a wordo anula, pero mas despues el tabata parti di un demanda nacional di NACCP cu a reuni casonan den varios estado di Merca.

Nan tabata pidi e revocacion di e ley di 1896, yama Plessy contra Ferguson, cu tabata sanciona legalmente e idea di scolnan racialmente segrega.

E activistanan di derechonan civil a argumenta cu e ley tabata discriminatorio ya cu scolnan pa hendenan di color, tabata den mal estado.

Na 1954, Corte Supremo a dictamina unanimamente cu scolnan segrega tabata “esencialmente desigual” y cu nan tabata tin un “efecto perhudicial” riba muchanan di color.

E caso di NAACP a wordo dirigi pa e abogado Thurgood Marshall, cu despues a bira e prome hues color scur di e Corte Supremo.

Un cambio cu resistencia

E decision di e maximo tribunal di Merca a wordo ricibi cu resistencia di parti di personanan cu tabata busca pa cosnan keda mescos, pa cual e cambio no a tuma luga di biaha den full e pais.

Den algun estado, autoridadnan local a nenga di cumpli cu e sentencia, cual a provoca enfrentamentonan publico, manera na Little Rocks, Arkansas.

Ya como adulto, Brown a intercede pa e atencion nacional na e hubentud, ademas di cu el a sigui desafia e segregacion den scolnan.

Den un entrevista di 1985, Linda Brown a bisa cu su tata a asumi e desafia pasobra cu e tabata “sinti cu tabata incorecto cu personanan color scur mester a acepta un ciudadania di segunda clase”.

Ademas, Jeff Colyer, e gobernador di Kansas, a pone Brown como un ehempel pa sigui.

“E bida di Linda Brown ta recorda nos cu tin biaha e personanan cu menos nos ta pensa por tin un impacto increibel, y cu ora di sirbi nos comunidad nos por cambia mundo di berdad”, Coyler a bisa.

