Actividadnan grandi na Bonaire den luna di April

Bonaire tin dos actividad grandi, cual ta e PWA (Profesional Windsufring Association), cual lo ta den e di dos siman di april, na Sorobon Beach. Sigui pa 30 di april, cua ta e evento cultural mas grandi di Bonaire, cual ta Dia di Rincon.

Sra. Malida Hassel, di Departamento di Turismo di Bonaire, a splica cu Oficina di Turismo di Bonaire tin su mesun grupo cultural pa e dia aki, PST and friends, cu mas di 95 persona inscribi. Ta un massa grandi cu ta subi caya dia 30 di april, pa Dia di Rincon.

Oficina di Turismo di Bonaire un biaha mas ta haci un yamada na mas pa bin, pero e problema ta keda e conexion. Tur ta yen caba, pa cual Oficina di Turismo di Bonaire ta buscando manera cu mas aerolinea pa wak e posibilidad pa habri mas cupo.

Tambe ta check cu ferry for di Corsou y asina mas persona por yega Bonaire. E evento aki ta hopi gusta cerca e pueblo di Corsou y Bonaire.

Aña pasa Oficina di Turismo tabata tin su area turistico y esaki ta loke ta wordo evalua actualmente. Cada aña e gruponan ta birando mas grandi. Un biaha mas, e ta bay ta un paar di dia sigur grandi na Bonaire. Dia di Rincon not a solamente dia 30, pero for di 28 y 29 caba, unda cu tur hende ta en espera di Dia di Rincon.

Tambe Oficina di Turismo di Bonaire ta organisa Taste of Bonaire, ademas di esey ta sigui regatta cu tambe ta popular na Aruba y Corsou.

Sigur Dia di Rincon y Regatta ta dos evento cu sigur ta atrae hopi bishitante pa Bonaire.

