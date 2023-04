Den colaboracion cu Creative Arts Aruba, Scol di Arte ta lansa un proyecto nobo yama “Popcorn Saturday”. Kico esaki ta? “Popcorn Saturday” ta un show di teatro cu ta consist di 3 obra teatral presenta pa Creative Arts Aruba, bou guia di Ferdinand Franca y Charles Croes.

E actividad ta un idea di Charles Croes y hunto cu Scol di Arte (UNOCA) a hinca concepto den otro. Lo organisa e “Popcorn Saturday” un bes pa luna cuminsando dia 6 di mei venidero. E meta principal di e actividad aki ta pa duna e mucha un entrada na e mundo di teatro y experencia arte di tarima. Haciendo teatro accesibel, mas mucha lo por cera conoci cu e arte aki y kisas cu nan mes lo kier cuminsa cu les di teatro. Pa actornan di Creative Arts Aruba esaki ta un bon oportunidad pa comparti nan arte como un estimulo pa sigui crea storianan pa comparti cu nos muchanan.

E prome “Popcorn Saturday” ta tuma lugar dia 6 di mei venidero, orario di e actividad ta 12 or pa 2 or pm. Edad pa participa ta pa muchanan entre 6-12 aña. Lo tin chaperonne den sala cu lo tira bista riba e muchanan. Durante pauze tur mucha ta haya un popcorn y algo di bebe. E show ta pa mucha so, pues por trece e mucha pa presencia e show y busca e mucha bek ora e show caba.

Entrada ta na balor di 5 florin pa mucha y carchi ta obtenibel na Scol di Arte cu ta situa na Pastoor Hendrikstraat 103. Scol di Arte ta habri tur dia y orario cu por pasa ta entre 8:30 or pa 4 or pm. Pa mas informacion por yama na 584-9168.

Un palabra di danki ta bay na UNOCA pa sostene e proyecto aki.