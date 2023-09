Aruba Airport Authority N.V. (AAA) a organisa riba diamars 12 di september 2023, e prome reunion oficial di ACI-LAC Airport Day Aruba 2023, bou encargo di Airports Council International di Latino America y Caribe.

ACI-LAC y AAA a yama bonbini na un total di 100 delegado fo’i rond mundo, incluyendo Alemania, Colombia, Costa Rica, Panama y Miami, pa un evento di un dia ACI-LAC Airport Day cu a tuma luga na Hilton Aruba Caribbean Resort & Casino.

Cu e tema ““Catering to the next 100 years of traveling”, e programa a inclui presentacion di varios socio for di rond mundo y diferente profesional di aeropuerto cu enfoke riba futuro y e cuater pilarnan principal di e strategia corporativo di AAA cu ta Hende y Desaroyo, Calidad di Servicio, Innovacion & Oportunidad Nobo y Sostenibilidad & Responsabilidad Social.

E evento a inicia cu un video di bonbini bou encargo di Minister di Turismo y Salud, Dangui Oduber y palabra di bonbini di CEO di AAA, Joost Meijs como tambe di e director general di ACI-LAC, Rafael Echervarne. Pa inicia cu e seccion di presentacion Elizeo Llamazares di KPMG a haci un presentacion di con pa balansa e crecemento di trafico aereo y un economia sostenibel di e islanan chikito, e desafionan actual cu e islanan insular ta enfrentando incluyendo e capacidad di e islanan y con iniciativanan sostenibel por balansa e impactonan negativo cu aviacion por tin pa comunidad.

Daniel Gumberger di Munich International Airport a comparti e tendencianan creciente den e cambio di e necesidadnan di e biahero y e expectativanan di e airport concessionaires, autenticidad di e destinacion, arte y experiencia cu mester considera pa e futuro desaroyo di aeropuerto. Como parti di tecnologia innovativo, Sevda Fevzi di Modalis a comparti su opinion cu experticio riba riba desaroyo tecnologico cu por facilita biahe, incluyendo e uzo di Artificial Intelligence mientras cu Yuri Feliciano di SITA a comparti conocemento valioso tocante colaboracion entre stakeholders cu por mehora e experiencia di e pasaheronan, incluyendo Aruba One Happy Pass, cu a lansa na maart 2023.

Luis Soto di Aeropuerto Internacional El Dorado a enfoca riba con pa atrae futuro lidernan den aviacion, talento garantisa y desayoro den crecemento pa un industria di aviacion cu ta cambia rapidamente y atrae un forsa laboral cu ta “gender-balanced”. Pa finalisa e programa, tabatin un panel discussion modera pa Minerva Flemming di AAA incluyendo Daniel Muñoz di GCG Group, Sebastian Pinchinatti di Amadeus, Erick Barboza di AERIS Costa Rica y John-Henry Palacios di Dufry, caminda a discuti e importancia di acto di ekilibrio di e aeropuertonan pa un futuro generacion pa concession revenue.

“Pa por satisface e demandanan cu semper ta cambia di e biahero, ta rekeri un colaboracion fuerte entre e proveedornan di servicio di aeropuerto, e autoridadnan civil y e stakeholders clave pa garantisa un operacion di aeropuerto cu fluidez y un impacto positivo den e experiencia di e pasaheronan. Como aeropuerto, inverti den diferente oferta comercial, desarroyo tecnologico innovador y experiencia autentico denter di y pafo di e terminal di aeropuerto por posiciona aeropuerto pa e futuro demandanan y necesidad di e pasaheronan. Sostenibilidad mester ta integra den tur nos desicionnan pasobra esey ta loke nos kier y loke e futuro clientenan kier”, tabata e palabranan di Joost Meijs kende ta CEO di AAA.

AAA ta gradici ACI-LAC p’e oportunidad di por organisa e prome ACI-LAC Airport Day na Aruba, na tur e oradornan pa nan contribucion valioso y e conocemento brinda y na tur e 100 delegadonan pa asisti na e evento.

Tocante AUA Airport

AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe cu mas di 22 diferente aerolinea operando pa Aruba contribuyendo na mas cu 2.5 miyon pasahero pa aña y cu buelonan pa 22 diferente ciudad 34 diferente destinacion directo rond di mundo. Di e mercadonan u AUA Airport ta sirbi 77% ta for di Merca y Canada, 13% for di Latino America, 6% for di Europa y 4% for di Antia Hulandes te cu Augustus 2023. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na e economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA airport su aspiracion ta pa bira un di e aeropuertonan den region Latino Americano y Caribense mas sostenibel, sigur y a prueba di futuro, brindando un luga di trabou confiabel, facilidad di aeropuerto moderno y un servicio excelente cu ta refleha hospitalidad Arubiano, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.

Conoce mas di loke ta pasando na AUA Airport door di bishita www.airportaruba.com y conecta cu AUA airport riba Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/ y Linkedin.com/ArubaAirport