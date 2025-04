Aruba Conservation Foundation (ACF) como un organisacion independiente di maneho di conservacion y como e fundacion cu ta maneha entre otro e area protegi di Parke Nacional Arikok ta comparti un update di trabounan di mantencion y mehoracion andando. Como parti di ACF su strategia multi-anual, ta alocando fondonan hunto cu Aruba Tourism Authority (A.T.A.) y Tourism Product Enhancement Fund (TPEF) pa haci diferente inversionan cu ya caba ta tumando lugar pa mantene y mehora e experiencia di e empleadonan y bishitantenan na un manera responsabel, y asina mantene e facilidadnan den un estado optimal. E trabounan ta encera entre otro mantencion y mehoracion di e entrada di Vader Piet, e centro di bishitante na San Fuego, instalacion di borchi di regla y regulacion, mehoracion di diferente trapinan y mucho mas. E trabounan ta premira di finalisa na october 2025.

E inversionnan ta encera lo siguiente:

Entrada na Vader Piet

Na e momento aki, e entrada cu ta localisa na Vader Piet ta mirando trabounan di mehoracion tumando lugar pa asina eleva e experiencia di e bishitante pero tambe e empleadonan. E entrada y booth di control na Vader Piet ta data di 2010, caminda a haci esaki un entrada permanente pa Parke Nacional Arikok via San Nicolas. E trabou di mehoracion ta inclui expansion di e booth di control pa inclui lugar mas amplio pa e empleadonan por eherce nan trabou diario, pero tambe convertiendo e entrada den un lugar mas atractivo y informativo pa bishitantenan cu ta drenta Parke Nacional Arikok via San Nicolas. E trabou di mehoracion tambe ta inlcui un creacion di baño publico pa bishitantenan cu ta accesibel pa personanan den rolstoel y tambe a pone klinkers rond di e booth di control pa asina baha e molester di stof tanto pa e bishitante como empleadonan. Pronto lo añadi mata y palonan nativo den e area y asina por haci e entrada uno mas agradabel. E diseño nobo ta desplega e colornan primario di ACF su identidad visual cu ta inspira pa colornan di Aruba su naturalesa. E proyecto aki ta wordo financia pa Aruba Conservation Foundation.

Borchinan di regla y regulacion

ACF a cuminsa cu e ehercicio di instala borchinan nobo di regla y regulacion pa asina sigura un bishita mas responsabel y sigur den Parke Nacional Arikok. E borchinan ta un componente cu ta ancra den ley pa asina informa e bihistantenan di e regla y regulacion ora di bishita un area protegi. E borchinan a wordo instala na puntonan di entrada di Parke Nacional Arikok y tambe na puntonan di exploracion, manera Cueba di Quadirikiri, Conchi, Boca Prins y otro localidadnan. E borchinan nobo aki ta bini cu un set completo mehora di regla, regulacion, leynan, y otro mensahenan importante di con pa disfruta di naturalesa na un manera mas responsabel. Na mes momento, a cuminsa instala borchinan nobo pafo di Parke Nacional Arikok pa asina indica cu regla y regulacion unda e areanan protegi na Aruba ta localisa y kico por of no por haci den e areanan akinan. Esakinan ta wordo instala na lugarnan manera Saliña Cerca, Saliña Malmok, Saliña Palm Beach, Spaans Lagoen etc. En total, 70 borchi lo wordo instala pafo di Parke Nacional Arikok di cual 27 ya caba ta na nan lugar. Borchinan nobo di direccion, paden y pafo di Parke Nacional Arikok, ta den desaroyo y lo bini pronto pa guia bishitantenan den Parke Nacional Arikok na un manera responsabel, sea cu vehiculo of na pia. E projecto aki ta posibel danki na fondonan aloca door di Aruba Tourism Authority y Aruba Conservation Foundation.

Mehora Accesibilidad y Seguridad

Pa mehora accesibilidad y seguridad di bishitantenan di Parke Nacional Arikok, lo inverti den mehora diferente trapi y railing den e area protegi. Actualmente, ta finalisando instalacion di un railing nobo na Fuente y pa despues cuminsa na mehora e trapi y afdaknan na Conchi. Esaki ta pa asina e bishitantenan por bishita e area na e manera mas sigur posibel y cu tambe nan ta keda riba e berea indica. Esaki ta importante pa asina maneha e impacto di cada un bishitante riba naturalesa. E ultimo fase di e proyecto aki ta encera mehoracion di e trapi na Dos Playa, Boca Prins, y e cueba di Quadirikiri. E proyecto aki ta wordo financia danki na Aruba Tourism Authority y Tourism Product Enhancement Fund. E proyecto aki lo finalisa den october 2025.

Introduccion di Conservation Cafe y Concept Store

Como parti di ACF su plan strategico di transiciona na experiencianan den naturalesa sostenibel, ACF lo introduci cafenan tematico y sostenibel cu ta integra mensahenan di conservacion di naturalesa den un cafe. Trabou di construccion y renobacion di e prome conservation cafe na e Centro di Bishitante a cuminsa den april 2025 y ta premira di finalisa esaki na final di juli 2025. E introduccion nobo aki lo mehora e experiencia di bishitantenan na Parke Nacional Arikok y lo ofrece un manera unico y creativo pa siña y conecta cu Aruba su naturalesa. Na mes momento, ACF ta trahando riba e introduccion di un ‘concept store’ cu ta similar na un tienda di mercancia cu lo ta localisa na e Centro di Bishitante na Parke Nacional Arikok. E ‘concept store’ akinan lo conta cu diferente mercancianan cu ta esencial pa uso activo, educativo, y lifestyle den colaboracion cu diferente artesanonan local. E ‘concept store’ ta premira di keda cla pa augustus 2025. E proyecto aki ta wordo financia pa Aruba

Conservation Foundation

E trabounan di mantencion y mehoracionnan akinan ta cuminsa den 2025 y lo continua den 2026. ACF asina aki ta sigura di ofrece mas balor na bishitantenan di Parke Nacional Arikok, su empleadonan y asina trambe contribui na conservacion di Aruba su naturalesa.

Pa mas informacion por tuma contacto cu Aruba Conservation Foundation na [email protected] of por bishita paginanan social Facebook of Instagram.