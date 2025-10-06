Aruba Conservation Foundation (ACF) como un organisacion independiente di maneho di conservacion, ta invita famianan pa un anochi special di pelicula bou di e streanan na Hofi Shon Shoco den Parke Nacional Arikok. Dia 11 di october 2025, for di 7’or te cu 9’or di anochi, ACF ta presenta e documentario mundialmente reconoci “Ocean with David Attenborough”, un producto cinematografico cu ta mustra e maraviya y fragilidad di nos oceano.

For di rifnan di coral te na profundidad misterioso di lama, e pelicula ta mustra e diversidad increibel di bida marino. Cu cinematografia cu ta yenabo cu inspiracion, “Ocean” ta revela con tur ecosistema marino ta interconecta, con fascinante e comportacion di especienan marino ta y tambe con nan ta enfrenta reto real riba nan cas, cual ta planeta Mama Tera.

E iniciativa aki ta parti di ACF su departamento di “Learning & Outreach”, cu e meta pa inspira y involucra tur hende pa balora y proteha nos herencia natural. Den e rol di educador aki, ACF ta busca pa crea experiencianan cu ta inspira, conecta y tuma action di nos comunidad pa cu naturalesa.

Durante e anochi, ACF ta colaborando cu ScubbleBubbles Foundation, un organisacion local cu ta traha pa activa nos hubentud den conservacion di coralnan. Fundador Sra. Nichole Danser y su boluntarionan lo comparti nan experencia den cria y cuido di coralnan, inspirando nos comunidad pa haci su parti.

ACF ta dedica e anochi aki pa famianan, cu un enfoke special riba mucha for di 10 aña bai ariba. ACF ta kere cu inspirando e prome generacion cu amor y respet pa naturalesa, lo aporta na e formacion di muchanan pa ta Aruba su futuro guardiannan di nos naturalesa y isla en general. Den un ambiente bou di strea, famia por pasa un anochi educativo y interactivo cu sigur lo ta uno memorabel pa e muchanan.

Capacidad ta limita den Hofi Shon Shoco y ta invita pa registra famia mas pronto posibel. Por registra usando e proximo link https://forms.cloud.microsoft/r/QcHXb86XrE. Pa mas informacion por tuma contacto cu Aruba Conservation Foundation na [email protected] of por bishita paginanan social Facebook of Instagram.