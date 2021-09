Aceptacion encargo di formacion y nominacion ministernan candidato

Formador, señora Evelyna Wever-Croes, a emiti su informe final na Gobernador di Aruba, Su Excelencia Alfonso Boekhoudt. Formador a conclui cu e candidatonan pa wordo nombra, ta capaz pa e funcion di minister, respectivamente minister plenipotenciario, despues di evaluacion a base di e Decreto Nacional di 9 di september 2013. Riba 27 di augustus Gobernador ya a ricibi e acuerdo di gobernacion firma pa MEP y RAIZ y e dia ey a wordo informa tocante e reparticion di cartera. Formador cu esaki formalmente a acepta e encargo di formacion.

Formador a apunta e siguiente personanan pa nombramento como minister:

Evelyna C. Wever-Croes minister di Asunto General, Innovacion, Organisacion Gubernamental, Infrastructura y Planificacion Teritorial, alabes prome-minister

Geoffrey B. Wever minister di Asunto Economico, Comunicacion y Desaroyo Sostenibel Ursell M. Arends minister di Integridad, Naturalesa, Transporte y Cuido di Grandinan Xiomara J. Maduro minister di Finansas y Cultura

Rocco G. Tjon minister di Husticia y Asuntonan Social

Glenbert F. Croes minister di Labor, Integracion y Energia

Danguillaume P. Oduber minister di Salud Publico y Turismo

Endy J.H. Croes minister di Enseñansa y Deporte

E conseho di minister nobo, di acuerdo cu e Reglanan di Procedemento di Conseho di Minister, lo dicidi tocante e proposicion na Gobernador encuanto nombramento di e Minister Plenipotenciario na Hulanda.

Despues cu ofrece e proyecto di e decreto nacional pa retiro di e ministernan actual y nombramento di e ministernan nobo na Gobernador, Gobernador lo puntra presidente di Parlamento pa inform’e mas pronto cu ta posibel tocante e decision di Parlamento relaciona cu e retironan y e nombramentonan propone pa e ministernan. Si for di Parlamento no tin obhecion contra e proposito di Gobernador, por retira e ministernan actual y por nombra y huramenta e ministernan nobo. E fecha di e huramentacion ainda no ta conoci.

Comments

comments