Accionnan di Air France-KLM ta cay despues di e renuncia di e CEO

PARIS/AMSTERDAM- E accionnan di Air France-KLM a sufri un caida grandi dialuna, despues di cu su presidente ehecutivo a anuncia su retiro. Motibo di esaki ta door di e rechaso di un acuerdo salarial di parti di e personal di e aerolinea.

E intento di e CEO Jean-Marc Janaillac di e baha gastonan di operacion pa por competi cu aerolineanan di costo abao y su rivalnan di Golfo a encontra un resistencia sindical fuerte. Mescos a pasa cu su predecesor, poniendo su capacidad di reforma den duda.

E conseho di administracion di Air France-KLM lo dicidi riba un plan di transicion pa su gestion dia 15 di mei. Gobierno a bisa den fin di siman cu estado Frances, cu ta e accionista mayor cu’n participacion di 14%, lo no acudi na e rescate di e aerolinea.

E accionnan di Air France-KLM a cay cu 14.3% na un minimo intradiario di 6,93 euro den e prome operacion, rond di su nivel mas abao desde april 2017. E accionnan a cay cu 13.3% na 7.02 euro pa 8 or y 10 di mainta (hora local).

E inminente salida di Janaillac despues di e apuesta riesgoso pa tur e empleadonan vota pa e oferta salarial a resulta contraproducente, segun analistanan di Bernstein.

“Esaki ta laga e compania sin un CEO, sin contracto laboral, cu un desacuerdo tumando luga y cu sindicatonan probablemente dicidido, pero cu awo, e probabilidadnan pa e compania cede pa nan demanda, ta menos probabel”, segun e analistanan di Bernstein.

Air France a bisa cu 15% di su vuelonan lo wordo cancela dialuna, ora cu pilotonan y e tripulacion di cabina drenta den welga pa e di 14 dia consecutivo, for di februari.

Accionnan di Air France-KLM a baha casi un 50% for di e inicio di 2018, compara cu’n aumento di 3.7% riba e indice di Paris SBF-120 y un caida di 4 % riba e indice paneuropeo STOXX 600 Travel & Leisure. E ola di welga di Air France a costa e compania te cu awo, 300 miyon euro.

Fuente: https://www.reuters.com

