Accionistanan di Amazon ta rechasa veto contra reconocimento facial

Amazon.com Inc diaranson a informa cu su accionistanan a rechasa e oferta pa pone un stop y haci un audit di su servicio di reconocimento facial, mientras cu Congreso mericano a indica cu tabata tin apoyo bipartidista pa regula tecnologia.

Den e e ultimo aña, Amazon a haya su mes den centro di un debta riba e uz di reconicmento facial di parti di gobierno. Criticonan di tecnologia ta adverti riba coincidencianan falso y arestonan, mientras cu defensornan ta argumenta cu e ta mantene e publico safe.

Dos proposicion no relaciona a wordo someti na votacion prome cu e reunion di accionsitanan di Amazon, diaranson.

E prome tabata cu e compania lo stop di ofrece servicio na gobierno a menos cu e directorio determina cu e benta no ta viola libertadnan civil. E di dos tabata pidi pa realisa un estudio for di awo pa september na ki medida e servicio di Amazon ta afecta e derecho y privacidad di un persona.

Accionistanan ta preocupa cu e estudio a mustra cu e tecnologia di Amazon tin mas dificultad cu esun di su rivalnan pa identifica e genero di e personanan color scur, cual ta teme cu erornan lo por wordo cometi y hende inocente lo bay cera.

