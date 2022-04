Den conexion cu tratamento di presupuesto 2022 di Land Aruba, Parlamentario Miguel Mansur di Accion21 ta introduci un amienda pa reduci gastonan den loke ta ‘vergoedingen’ di telefon, transporte y otro tipo di beneficionan cu lo yuda reduci deficit, como tambe poniendo un fin na e custumber of tradicion di aumenta entrada di empleadonan selectivo den maneranan no transparente.

‘E manera mas facil pa baha costo di haci negoshi na Aruba ta pa baha gasto di gobierno,” asina Parlamentario Miguel Mansur a expresa durante su disertacion den Parlamento riba e di tres dia tratando presupuesto 2022 di Pais Aruba. E presupuesto presenta ta structura den un manera cu e puntonan menciona den amienda no por wordo deriva for di e presupuesto aki, pasobra no tin claridad riba e cifranan. Pues cu e amienda aki ta haci peticion tambe na gobierno pa por specifica e kostenbesparing aki cu Accion21 ta treciendo pa dilanti cu e amienda introduci. “Si bo no ta honra e chikito, bo no ta honra e grandi,” pues argumentonan cu e reduccionnan aki no lo tin hopi efecto ta inaceptabel segun Accion21. Ta urgi gobierno tambe pa sefta door di e presupuesto atrobe pa asina por sigui elimina cosnan cu no ta necesario mas of cu no ta wordo uza pa nan proposito inicial, of cu djis por simplemente wordo elimina.

Ta asina cu gradualmente riba nos pais, dentro di henter e aparato di funcionarionan for di esun di mas abao te esun mas ariba, ta wordo premia cu diferente ‘vergoedingen’ manera telefon, auto y gasolin.

E conceptbegroting di Aruba pa 2022 tin un deficit di AWG. 228 miyon. A base di acuerdonan cu Hulanda door di e pandemia di Covid19, mester sera e faha mas despues cu a bini cu e sosten financiero.

ELIMINACION DI BENEFICIONAN ARBITRARIO SIN HUSTIFICACION LOGICO

Accion21 ta introduci un amienda pa asina provee mas reduccion den cierto gastonan cu lo tambe den su turno reduci deficit. Awendia, casi tur ciudadano tin un of mas celular. No tin mester di un ‘telefoon vergoeding’ pasobra comunicacion ta bay gratis awendia via app manera WhatsApp, Messenger y otronan. Beneficionan den loke yamada di telefon awendia ta gastonan adicional cual no ta totalmente necesario mas, mirando cu masha tiki ta uza esaki riba base diario. Pues esaki ta un otro gasto adicional innecesario cu por wordo ahusta.

Consecuentemente, un beneficio asina por wordo mira como un componente di salario y por wordo elimina. Tambe mirando cu hopi di e beneficionan aki ta arbitrario y no tin hustificacion logico.

E beneficionan aki no ta wordo brinda na tur funcionario publico. Esaki ta crea y mantene un desigualdad inexplicabel of hasta ilegal. Awendia, no tin mester di uza fax mas pa comunica, y tur cos ta wordo haci online via intercambio di email. Pues akinan mes por cuminsa na elimina tur loke ta e parti pa financia ekipo di fax y bono pa yamada. Tur ministerionan gubernamental, agencianan y institucionnan tin un infrastructura di telecomunicacion adecua. No tin mester di ningun presupuesto adicional pa aloca esaki fuera di mantencion pa loke ta computer, laptops, wi-fi routers, etc,.

TRANSPORTACION Y OTRO GASTONAN ADICIONAL

Pa loke ta e parti di transportacion, cada empleado gubernamental tin of por tin un vehiculo priva pa uza pa bay di cas pa trabao y bek, pues no tin necesidad di beneficio di auto of ‘vergoeding’ di gasolin fuera di esnan cu mester di nan pa algun responsabilidadnan specifica. Beneficionan individual pa loke ta ‘vergoeding’ di auto por wordo elimina. Un auto di compania ta wordo haci disponibel pa bishita y reunionnan pafo di oficina. Ta propone pa uza auto electrico pa unda cu realmente mester di un auto.

Di e forma aki ta tene na cuenta aspectonan di sostenibilidad, bahando gasto y aportando na nos medio ambiente na mes momento.

Tambe, pa locual ta uzo di manda carta y documentonan fisico a cay drasticamente por medio di e aumento den uzo di internet y email, naturalmente. Pues no ta necesario mas pa cada departamento of agencia gubernamental tin nan propio transport & messenger. Por medio di un ‘pooling system’, e uzo eficiente di esaki por wordo haci pa limita e cantidad di transporte fisico di documentonan.

