Accion21: Exigencianan pa benificio personal, kiernan y agenda personal no tin luga den politica nobo

Miembronan di directiva di Accion21 y candidatonan ta anuncia y alabes aclarea e relatonan di ultimo dianan.

Den tur partido tin diferencia di opinion y lamentablemente den e caso aki Accion21 y e tres candidatonan en cuestion no por a yega na un acuerdo pa resolve dicho diferencia. Consecuentemente Sr. Figaroa, Sra. Lejuez y Sr. Soto Garcia a tuma e decision pa no sigui forma parti di nos partido. Nos ta desea nan tur clase di exito den nan carera politico.

Sinembargo, e defamacion y acusacion falso contra nos partido ta di lamenta.

E prome punto pa aclarea ta cu e partido y tambe otro miembronan di e ekipo di Accion21 a tuma contacto cu Sr. Figaroa varios biaha durante varios dia pa dialoga tocante cierto acusacion. Despues di no a ricibi confirmacion pa un dia y tempo pa dialoga, no a keda nos nada otro di pospone su participacion den e “millenial debate” como consecuencia di e acusacion serio aki pa salvaguardia integridad di e debate.

Aparte di esaki, e motibo pa firma un acuerdo confidencial ta pa proteha e bienestar di e partido y pa cada candidato sinti nan mes liber pa expresa sentimiento y opinion na esnan interno, tambe pa proteha e posibel plan y discusionnan dentro di partido.

E di dos punto di atencion ta e aspecto di statuto. Accion21 a tuma varios medida pa cos cana segun ley. Un abogado cu conoce su materia y tin hopi aña di experencia a lesa nos statuto y e interpretacion ta como lo siguiente: Tin e oportunidad pa keda miembro di nos directiva como candidato, sinembargo na e momento di tuma posicion den gobierno mester retira di e directiva. Pa e motibo ey nos como partido a nombra dos miembro nobo di directiva dialuna y Sr. Miguel Mansur lo retira prome cu huramenta.

Nos di Accion21 ta kere firmamente den liderazgo y no atake personal. E sucedido aki lamentablemente ta un indicator di e hecho cu kisas nos principionan no tabata riba mesun liña cu tur miembro di partido for di inicio. Accion21 ta un partido y un team cu ta para pa traha hunto y nos 11 candidatonan ta hopi orguyoso di sigui bay dilanti. Exigencianan pa benificio personal, kiernan y agenda personal, no tin luga den politica nobo.

Accion 21 ta un partido nobo cu ta sigui crece, desaroya y ta para fuerte pa nos vision, mision y plan di partido presenta pa e mehoracion di Aruba trahando hunto y pa nos pueblo.

E union di nos partido ta locual lo trece nos na nos metanan. Union di nos partido y e confiansa di pueblo a yuda nos yega na Parlamento pa asina trec’e cambio manera ta describi den nos plan di partido.

Accion21 ta uni y ta cla pa sigui dilanti. Nos lo semper opta pa mantene nos integridad, balor y principionan, y e plan di partido cu nos votado y siguidonan a kere aden.

Nos como un partido ta kere firmemente den nos lider Sr. Miguel Mansur y tambe nos votadonan. Hunto nos lo surpasa tur obstaculo y sigui dilanti. Trahando duro pa nos pueblo y tur esnan cu a deposita nan confiansa den nos.

Un biaha mas nos kier gradici pueblo di Aruba pa e confiansa den nos partido, y nos ta sigui mira pa’dilanti pa salvaguardia e bienestar di nos pais.

