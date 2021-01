Accion na Ambiente Feliz: ‘Ningun gobierno a worry cu cuido di hendenan cu limitacion na Aruba’

Ru Croes, presidente di Ambiente Feliz – un organisacion cu ta encarga cu cuida esnan cu limitacion fisico y mental – ta splica cu na momento aki e fundacion no a ricibi placa for di gobierno pa por cumpli y paga nan empleadonan e Bashi Premie.

Pero e presidente ta bisa cu e problema ta bay mas grandi, caminda e empleadonan ta sinti e dibiaha, pero nan no sa kico ta bay pasa pa resto di e aña aki cu e primanan. Minister president a manda carta pa e fundacion na december, bisando cu 2021 por bira mescos cu 9 luna ultimo di 2020, na unda cu lo corta den subsidio 12.6%, esey ta e problema mas grandi. “Pa añas, desde cu mi a asumi e posicion aki rond 2017, pa añas e fundacion ta riba liña cero caminda cu gastonan ta subi, no solamente di personal, pero gastonan di cuida e clientenan,” segun sr. Croes.

Gastonan di impuesto, cuminda, awa y coriente, transportacion, tur esaki a subi. Pero desde 2016 e subsidio a keda mescos, no por spera di un fundacion cu ta cumpli caba pa 34 aña caminda e subsidio desde 2016 ta keda igual – cinco aña tras di otro un subsidio cu no ta suficiente y no a wordo hisa, aunke ta entrega cuentanan anual.

“Y awor ta bini un corte di 12.6% caminda nos fundacion no tin arte ni parte den dje, nos ta compronde naturalmente e interes nacional, y nos ta sostene esaki. Pero na mes momento mester bin un solucion pa asuntonan micro, no macro so cu ta nos pais, pa nos fundacion mester bin un solucion pa esaki.” Si e subsidio pa añas caba no ta suficiente y awor kier corta riba dje, e fundacion ta preocupa cu e cuido cu nan ta duna cu amor y pasion no lo por wordo wanta pa mucho largo si cosnan sigui asina.

