Accion grandi riba lama a gara boto cla pa dropping y cuatro persona deteni

Diasabra for di oranan di anochi e radar di kustwacht tabata capta movecion di un boto drentando Aruba sin permiso y tabata bay den un direccion cu ta indica cu ta contrabando ta bay tuma luga. Di biaha kustwacht y maritiem a subi lama. Tabata tin vigilancia tambe riba tera y como tambe den halto cu e helicopter. E frontera via lama tabata vigila tur skina y pasa di 10 or anochi kustwacht a canta bingo. Den un forma tactico algun miya pabou Aruba a gara e boto, cu kier a drenta nos isla scondi via costa nort. Un boto cu cuater persona abordo y a haya basta bulto cu nan unda a notifica departamento narcotica presenta na kustwacht eynan a bay cu e boto y e detenidonan. Investigacion a tuma luga te den oranan di marduga riba e boto.

