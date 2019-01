Accion di vacunacion contra Influenza na ImSan

Diabierna dia 18 di januari lo bay tin un accion di vacunacion solamente pa e grupo di risico cu lo tuma luga na ImSan for di 9:00-11:00 di mainta. Personanan riba 60 aña mester bin solamente cu nan carnet di AZV valido y e grupo di risico bou 60 aña mester bin cu nan carnet AZV valido y un recept di dokter.

Pa personanan cu no por cana bon, nos seccion lo duna e servicio di vacunacion den auto. Riba e dia aki y na e localidad aki lo no ta posibel pa cumpra vacuna. Vacuna por wordo cumpra solamente na Departamento di Salud Publico di dialuna pa diabierna for di 7:45-11:45 y di 1:15-3:30.

Pa mas informacion por tuma contacto cu Departamento di Salud Publico na 5224200.

