Accion di sindicato SADA ta causa daño ireparabel na comercio y Aruba

ATIA a tuma nota di e intencion di sindicato di Douane, pa pone paro di trabou (reunion) riba diamars entre 11or di mainta pa 3 or di atardi pa henter e cuerpo di Douane. ATIA na nomber di comercio di Aruba ta condena fuertemente un acccion dirigi pa causa daño maximo na comercio y economia di Aruba.

Tur sindicato tin derecho pa protesta pa cu un situacion cu nan ta wak como inhusto di indole laboral y den nos democracia, despues cu e proceso di dialogo no duna resultado, semper tin e caminda di hues pa busca derecho.

Ultimamente e arma di pone trabow abow, y consecuentemente causa e maximo daño na nos isla, ta wordo husa pa cualkier discussion of posicion cu sindicato no ta di acuerdo cune.

Comercio a cuminsa ricibi cartanan di companianan cu ta transporta carga, cu e prijs di tur comestibel, entre nan prijs di producto cu ta pertenece na nos canasta basico, lo wordo aumenta drasticamente pa motibo di e gastonan halto asocia cu e servicio y proceso impredecibel y pa falta di confiansa di e proceso na nos waf.

Sindicato ta yama durante ora pico di aeropuerto, tur nan miembronan pa reuni entre 11or di mainta pa 3 or di atardi, asina causando atrobe e maximo daño na nos industria principal, nos turismo.

Ta yega e ora cu no por tolera esnan cu ta labora na institucionan di vital importancia pa nos pais, hunga cu pan di henter un industria y henter un pais. Cu e accion aki, e barco cu ta entrega tur carga for di Miami lo ser stroba atrobe pa baha su carga, y probablemente lo opta pa bai Korsow, causando atrobe un daño irreperable na nos industria turistico, comercio y pueblo di Aruba, pa falta di alimentacion y otro productonan ariba nos isla.

Nos ta un economia fragil cu ta depende di nos waf y aeropuerto, e adernan principal di economia di nos pais, cual mester por funciona sin interupcion. SADA cu su accion ta pone e bienestar di pais Aruba un banda y ta laga un conflicto laboral prevalece ariba bienestar general.

Aruba ta ricibiendo ya caba cancelacion for di varios barco cu ta trece container pa Aruba, cu nan lo no bin Aruba mas, y e accionnan aki ta e druppel cu lo hasi e hemchi di pasenshi bai over.

ATIA ta spera cu pa medio di dialogo y e caminda legal, keda busca pa sali for di conflicto di indole laboral sin causa daño na pais Aruba.

Comments

comments